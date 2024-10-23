4 из 10 самарцев высказались за запрет животных в цирках

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие граждане из Самары.

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете выступлений животных в цирке. 39% самарцев согласны с тем, что следует запретить в цирках использование и диких, и домашних животных. 15% — против представлений с дикими животными. Как поступить с теми дикими зверями, кого сейчас дрессируют в цирках, мнение разделилось: часть опрошенных считает, что им следует дать доработать «до пенсии», некоторые предлагают отправить их в зоопарки, а молодняк — попытаться вернуть в дикую среду, другие же полагают, что следует построить реабилитационные центры для животных с условиями, максимально приближенными к природным.



Против использования любых животных в цирке чаще выступают женщины (43% против 35% мужчин). Больше всего же сторонников запрета — среди респондентов до 34 лет.



Каждый четвертый гражданин (23%) не согласен с запретом и считает, что в цирке должны быть животные. Чаще всего этого мнения придерживаются представители старшего поколения (37% среди опрошенных старше 45 лет): «Зрители лишатся великолепного зрелища»; «Если в цирках выступают ученые животные, они уже не дикие, поскольку выросли в неволе»; «Достаточно контролировать условия их содержания и работы».



Время проведения: 14—22 октября 2024 года