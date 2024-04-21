3 из 4 самарцев не готовы отказаться от наличных денег

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие граждане из Самары.

Только 13% самарцев готовы перейти на безналичный расчет. Большинство (75%) не хотело бы полностью отказываться от монет и банкнот исходя из соображений финансовой безопасности: «Это мои заработанные деньги, а не банка!»; «Отказ от денежной массы сильно девальвирует национальную валюту»; «Стихийное бедствие — половодье — показало, что наличка всегда нужна. Отключена электроэнергия, нет платежа по карте — не работает банкомат».



Готовых совсем отказаться от наличности среди мужчин больше, чем среди женщин (17 и 10% соответственно). Горожане в возрасте 35—44 лет поддерживают переход на безналичную форму расчета чаще и тех, кто моложе, и тех, кто старше.



Время проведения: 13—18 апреля 2024 года