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3 из 10 самарцев считают, что отпуск должен длиться четыре недели

10 июня 2024 09:58
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3 из 10 самарцев считают, что отпуск должен длиться четыре недели

В преддверии отпускного сезона сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

Лишь 5% самарцев уверены, что для идеального отпуска достаточно 10 дней. По мнению 13% респондентов, для полноценного отдыха нужно две недели. Для 16% — три недели. 3 из 10 опрошенных считают, что отпуск должен длиться четыре недели. В том, что идеальный отпуск должен продолжаться больше 28 дней убеждены 21%.

Среди женщин больше тех, кому достаточно для отпуска трех недель (19%). Среди мужчин же больше сторонников 4-недельного отдыха (36%).

Среди горожан до 34 лет чаще встречались те, кто успевает восстановить свои силы за 2 недели отдыха (18%). Опрошенные от 35 до 45 лет выступали за 4-недельный отпуск чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (30%).

Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще остальных предпочли бы отдыхать как можно дольше.
 

Время проведения: 26 мая — 4 июня 2024 года

Теги: Опрос

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