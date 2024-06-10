3 из 10 самарцев считают, что отпуск должен длиться четыре недели

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В преддверии отпускного сезона сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

Лишь 5% самарцев уверены, что для идеального отпуска достаточно 10 дней. По мнению 13% респондентов, для полноценного отдыха нужно две недели. Для 16% — три недели. 3 из 10 опрошенных считают, что отпуск должен длиться четыре недели. В том, что идеальный отпуск должен продолжаться больше 28 дней убеждены 21%.



Среди женщин больше тех, кому достаточно для отпуска трех недель (19%). Среди мужчин же больше сторонников 4-недельного отдыха (36%).



Среди горожан до 34 лет чаще встречались те, кто успевает восстановить свои силы за 2 недели отдыха (18%). Опрошенные от 35 до 45 лет выступали за 4-недельный отпуск чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (30%).



Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще остальных предпочли бы отдыхать как можно дольше.



Время проведения: 26 мая — 4 июня 2024 года