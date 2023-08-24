3 из 10 самарцев ненавидели 1 сентября

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О том, что с нетерпением ждали 1 сентября в детстве, чаще всего вспоминает старшее поколение. Тех, кто признается в ненависти к этому дню, больше всего среди самарцев моложе 34 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в т. ч. родители школьников.

Будучи школьником, каждый пятый самарец (18%) с нетерпением ждал 1 сентября, а каждый второй (52%) — скорее ждал. В ненависти к Дню знаний признались 3 из 10 опрошенных: однозначно уверены в этих чувствах 10%, а скорее ненавидели 20%.



Тех, кто ждал начала нового школьного года, больше среди женщин (в целом 78% против 61% среди мужчин). Горожан, вспоминающих школьные линейки с теплом, больше всего среди старшего поколения (в целом 72%). Чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они сообщают, что ждали встречи со школой с теплыми чувствами (73% среди получающих от 80 тыс. руб. в месяц).



Сегодня считают 1 сентября праздником 52% горожан, а не считает каждый третий (33%). Родители школьников настроены менее критично: 65% из них относят День знаний к красным дням календаря, а каждый четвертый не относит (24%). Среди опрошенных в целом (в т. ч. и среди родителей) в предпраздничном настроении в последние дни августа чаще пребывают женщины. Тех, кто считает 1 сентября праздником, больше всего среди респондентов старше 45 лет (60%). Число тех, кто выделяет День знаний из череды будней, растет с увеличением уровня доходов опрошенных (57% среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб.).



Время проведения: 17—22 августа 2023 года