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28% самарцев поддерживают инициативу приводить домашних животных на работу

13 января 2025 12:43
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28% самарцев поддерживают инициативу приводить домашних животных на работу

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из города.

В настоящее время возможность приводить на работу домашних животных существует в 10% компаний, где условия труда позволяют это делать. 28% самарцев поддерживают такую инициативу. 36% относятся к ней отрицательно. Среди тех, кто не держит кошек и собак, этот показатель еще выше — 43%. Респонденты чаще всего объясняют свою позицию неудобством для коллег, аллергией на шерсть или стрессом для самого питомца. Каждый четвертый горожанин (24%) нейтрально относится к возможности встречи с питомцем в офисе.

Респонденты в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, — за появление питомцев в офисах (37%). Женщины чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе. Среди владельцев собак значительно больше тех, кто одобряет возможность привести питомцев на работу.

24% владельцев собак и 14% владельцев кошек хотели бы иметь возможность время от времени приводить на работу своих домашних питомцев. О том, что они уже сейчас могут так поступать, рассказали по 2% кошатников и собачников.

Время проведения: 27 ноября — 27 декабря 2024 года

Теги: Опрос

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