МОК пригласил на Олимпиаду двух саночников и двух горнолыжников из России

Еще четверо российских спортсменов допущены на Олимпийские игры в Италии. Это горнолыжники 28-летняя Юлия Плешкова и 29-летний Семен Ефимов, а также саночники 21-летняя Дарья Олесик и 23-летний Павел Репилов.

Спортсмены получили приглашение для участия в Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Фамилии российских спортсменов появились на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Приглашение на соревнования в Италию получила и белорусская горнолыжница Мария Шканова.

Юлия Плешкова уже принимала участие в зимней Олимпиаде в Пекине. Ее лучшим результатом стало 10 место в комбинации. Семен Ефимов был победителем Универсиады в 2019 году и бронзовым медалистом молодежного первенства 2017 года. В коллекции Дарьи Олесик есть золото чемпионата страны в спринте, а также серебро Кубка России и Спартакиады. Павел Репилов в 2022 году стал чемпионом РФ, у него серебро чемпионата России и бронза Спартакиады.

Олимпийские игры в Италии пройдут 6-22 февраля 2026 года, пишет Смотрим.