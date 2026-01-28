Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год
Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей
В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - двигатель перемен в Самаре
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
МОК пригласил на Олимпиаду двух саночников и двух горнолыжников из России

196
Еще четверо российских спортсменов допущены на Олимпийские игры в Италии. Это горнолыжники 28-летняя Юлия Плешкова и 29-летний Семен Ефимов, а также саночники 21-летняя Дарья Олесик и 23-летний Павел Репилов.

Спортсмены получили приглашение для участия в Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Фамилии российских спортсменов появились на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Приглашение на соревнования в Италию получила и белорусская горнолыжница Мария Шканова.

Юлия Плешкова уже принимала участие в зимней Олимпиаде в Пекине. Ее лучшим результатом стало 10 место в комбинации. Семен Ефимов был победителем Универсиады в 2019 году и бронзовым медалистом молодежного первенства 2017 года. В коллекции Дарьи Олесик есть золото чемпионата страны в спринте, а также серебро Кубка России и Спартакиады. Павел Репилов в 2022 году стал чемпионом РФ, у него серебро чемпионата России и бронза Спартакиады.

Олимпийские игры в Италии пройдут 6-22 февраля 2026 года, пишет Смотрим. 

Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
386
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
520
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
536
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
3398
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
637
