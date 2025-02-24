28 февраля завершится прием заявок на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Большая часть вопросов от жителей касалась планов благоустройства дворовых территорий, тротуаров, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и реализации проектов комплексного развития территорий.
Иван Носков провел рабочую встречу с жителями Советского района
«Сильные духом люди смело смотрят вперед, и нам желают того же!», - сказал глава города.
Иван Носков лично вручил медали ветеранам Великой Отечественной войны Юрию  Железнову и Юрию Дмитриеву
Будьте внимательны и осторожны!
25 февраля местами в Самарской области ожидается туман
В этот раз закуплены более 300 квадрокоптеров Mavic, 3 специализированных автомобиля «Урал», 190 отопительных печей, также собраны 50 маскировочных сетей.
Вячеслав Федорищев передал очередную партию техники для бойцов в зону СВО
Минфин также сформирует условия дополнительной поддержки семьям по ПДС.
Минфин будет развивать семейные сбережения
Отделение СФР по Самарской области напоминает, что зачисление выплат осуществляется в течение суток.
График выплат «детских» пособий в Самарской области в марте 2025 года
Сельскохозпредприятия региона, наряду с промышленными, внедряют инструменты бережливого производства в рамках «Производительность труда».
Самарский «Тепличный» повышает эффективность производства с помощью бережливых технологий
В Самаре построят новый корпус больницы Семашко
В Самаре построят новый корпус больницы Семашко
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.17
-0.34
EUR 92.02
-0.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники следственного управления приняли участие в патриотическом турнире имени Игоря Новоженина
В модельной библиотеке «Аксаков-центр» прошел час мужества - мероприятие «От Афгана до СВО».
Самарский зоопарк отметит Масленицу
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

28 февраля завершится прием заявок на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области

24 февраля 2025 11:29
182
28 февраля завершится прием заявок на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области

В пятницу, 28 февраля, завершится прием заявок для участия в журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области. Творческие группы официально зарегистрированных средств массовой информации региона еще могут представить свои работы. По данным организаторов, на сегодняшний день уже поступило более 70 материалов: телевизионных сюжетов и программ, радиопередач, печатных публикаций и Интернет-проектов.

Напомним, журналистские работы принимаются по трем тематическим направлениям: «Единство и верность», «Семья и традиции», «Наука и технологии». В каждом из них выделено две категории: «Региональные средства массовой информации» и «Муниципальные средства массовой информации». Лучшие материалы в двух категориях будут определены по трем номинациям: «Лучшая работа/проект на телевидении и радио», «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации», «Лучшая диджитал-работа/проект».

К участию в конкурсе принимаются материалы, вышедшие в телеэфир, опубликованные в газетах и сети Интернет с 1 января по 31 декабря 2024 года. Оценивать работы будет конкурсная комиссия, которую возглавил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. В состав жюри вошли представители Союза журналистов России, федеральных информационных агентств, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а также военные корреспонденты, руководители вузов и общественных объединений Самарской области.

Традиционно сохраняются заявительный принцип участия в конкурсе и система подведения итогов путем подсчета оценок, выставленных членами конкурсной комиссии, и выведения средней оценки. Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников. Итоги будут подведены на фестивале «Пресса – 2025» в Самарской области.

Подробные условия подачи заявок и список номинаций отражены в Положении об областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области.

Подать заявку на участие в конкурсе по выбранным направлениям можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/673449ff2530c280a2021127.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7(846) 214-46-64.

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этот раз закуплены более 300 квадрокоптеров Mavic, 3 специализированных автомобиля «Урал», 190 отопительных печей, также собраны 50 маскировочных сетей.
24 февраля 2025, 14:48
Вячеслав Федорищев передал очередную партию техники для бойцов в зону СВО
В этот раз закуплены более 300 квадрокоптеров Mavic, 3 специализированных автомобиля «Урал», 190 отопительных печей, также собраны 50 маскировочных сетей. Политика
55
Администрация Самары предупреждает об опасности выхода и выезда на лед
23 февраля 2025, 14:04
Администрация Самары предупреждает об опасности выхода и выезда на лед
 Обращаем внимание, что на спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен».  Общество
541
Губернатор подчеркнул: на федеральном уровне готовы поддержать проект:
21 февраля 2025, 20:22
В Самарской области к маю разработают проект развития портов в рамках ГЧП
Губернатор подчеркнул: на федеральном уровне готовы поддержать проект: Политика
828
В центре внимания
С 1 марта для жителей негазифицированных частных домов увеличат объем диапазонов потребления электроэнергии
24 февраля 2025  13:14
С 1 марта для жителей негазифицированных частных домов увеличат объем диапазонов потребления электроэнергии
236
В Самаре пройдет финала областной акции «Мужчина Самарской области 2024 года»
24 февраля 2025  12:49
В Самаре пройдет финала областной акции «Мужчина Самарской области 2024 года»
158
Сборная Самарской области стала призером общего зачета зимнего этапа «Туриады ПФО»
23 февраля 2025  13:47
Сборная Самарской области стала призером общего зачета зимнего этапа «Туриады ПФО»
493
В Самарской области сняли ограничения на трассе М5
23 февраля 2025  12:34
В Самарской области сняли ограничения на трассе М5
487
с Днем защитника Отечества
23 февраля 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
482
Весь список