28 февраля завершится прием заявок на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области

В пятницу, 28 февраля, завершится прием заявок для участия в журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области. Творческие группы официально зарегистрированных средств массовой информации региона еще могут представить свои работы. По данным организаторов, на сегодняшний день уже поступило более 70 материалов: телевизионных сюжетов и программ, радиопередач, печатных публикаций и Интернет-проектов.
Напомним, журналистские работы принимаются по трем тематическим направлениям: «Единство и верность», «Семья и традиции», «Наука и технологии». В каждом из них выделено две категории: «Региональные средства массовой информации» и «Муниципальные средства массовой информации». Лучшие материалы в двух категориях будут определены по трем номинациям: «Лучшая работа/проект на телевидении и радио», «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации», «Лучшая диджитал-работа/проект».
К участию в конкурсе принимаются материалы, вышедшие в телеэфир, опубликованные в газетах и сети Интернет с 1 января по 31 декабря 2024 года. Оценивать работы будет конкурсная комиссия, которую возглавил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. В состав жюри вошли представители Союза журналистов России, федеральных информационных агентств, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а также военные корреспонденты, руководители вузов и общественных объединений Самарской области.
Традиционно сохраняются заявительный принцип участия в конкурсе и система подведения итогов путем подсчета оценок, выставленных членами конкурсной комиссии, и выведения средней оценки. Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников. Итоги будут подведены на фестивале «Пресса – 2025» в Самарской области.
Подробные условия подачи заявок и список номинаций отражены в Положении об областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области.
Подать заявку на участие в конкурсе по выбранным направлениям можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/673449ff2530c280a2021127.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7(846) 214-46-64.