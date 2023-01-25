26 января – всероссийская горячая линия Росреестра

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26 января 2023 года с 13.00 до 16.00 Управление Росреестра по Самарской области и филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области в рамках проведения всероссийской телефонной горячей линии Росреестра ответят на вопросы, связанные с получением невостребованных документов из архива, копий правоустанавливающих документов, а также документов из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, а также иные вопросы по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

Звонки будет принимать Галина Николаевна Фролова, заместитель начальника отдела контроля и анализа деятельности филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области и направлять их специалистам филиала и Управления в соответствии со спецификой вопроса.

Звоните и задавайте вопросы по телефону 8(846) 200-50-27.