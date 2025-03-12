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26% самарцев сталкивались с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации

12 марта 2025 12:54
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26% самарцев сталкивались с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работодатели и представители экономически активного населения, имеющие опыт трудоустройства.

Сегодня лишь 5% работодателей не нанимают специалистов, которые обладают избыточной квалификацией. Каждая вторая компания (50%) предпочитает действовать по ситуации. А 11% организаций часто трудоустраивают таких кандидатов.

Опрос экономически активного населения показал, что 26% самарцев сталкивались с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации. Мужчины рассказывают об этом гораздо чаще женщин, а респонденты от 35 до 45 лет — чаще тех, кто младше, и тех, кто старше. Чем выше уровень дохода, тем чаще участники опроса рассказывали о подобных случаях: среди граждан с зарплатой до 50 тысяч рублей в таких ситуациях побывали 14%, а среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей — уже 31%.

Время проведения: 10 февраля — 6 марта 2025 года.

Теги: Опрос

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