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25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи

21 марта 2022 12:38
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25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи

25 марта 2022 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области в рамках проводимого Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи организует в приемной граждан по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20 день оказания бесплатной юридической помощи в виде правовых консультаций в устной форме.

В мероприятии примут участие сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, член Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, адвокат А.В. Свирякин, член Консультативного (экспертного) совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, адвокат А.С. Лапузин.

Прием граждан будет проводиться по телефону 8 (846) 337-29-03 и очно.

Теги: Акценты В центре внимания Мероприятия

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