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24% самарцев в отпуске скучают по работе

15 июля 2025 09:41
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24% самарцев в отпуске скучают по работе

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

24% самарцев признались, что скучают по своей работе во время отпуска. Женщины с грустью вспоминают трудовые будни, находясь на отдыхе, чаще мужчин: 26% против 21% соответственно. «Не нужно так много готовить, на обед — в корпоративную столовую»; «После 2—3 недель отпуска начинаю скучать по коллегам», — комментируют горожанки.

Больше всего же скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (25%): «Скучно. Привычка ходить на работу».

Однако, большинство респондентов (62%) признались, что не грустят в отпуске из-за отсутствия рабочей нагрузки: «Надо отдыхать от рутины этой, и лучше за городом или у моря»; «Нет, потому что отпуск обычно удается!»

Время проведения: 26 мая — 19 июня 2025 года

Теги: Опрос

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