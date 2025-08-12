Я нашел ошибку
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
В Самарской области в августе утонули 4 человека
Полиция России по Самарской области предупреждает об ответственности для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату

12 августа 2025 12:14
72
В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.
44% самарцев регулярно получают от руководства задания, не входящие в их должностные обязанности. Еще 32% сталкиваются с этим иногда. Среди тех, кому выдают чужие задачи, 52% выполняют их бесплатно, а 24% соглашаются только за доплату. Отказывается работать за рамками своей должностной инструкции сегодня 1 из 10.

Мужчины и женщины сталкиваются с лишними поручениями одинаково часто, но среди представителей сильного пола чуть больше тех, кто настаивает на оплате.
Дополнительным функционалом 35—45-летних сотрудников работодатели нагружают активнее, те, в свою очередь, чаще требуют доплаты.

Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще сталкиваются с заданиями, выходящими за рамки должностных обязанностей, но и доплату за выполнение не своей работы они требуют чаще и чаще не боятся отказать работодателю, чем те, кто зарабатывает меньше.

В условиях дефицита кадров работодатели активно практикуют «гибкость» обязанностей, но толерантность к этому снижается — особенно среди тех, кто может себе позволить торговаться.

Время проведения: 4—8 августа 2025 года

Новости по теме
Самарские дети чаще всего проводят в интернете 1-2 часа в день
12 августа 2025, 10:47
Больше всего времени самарские дети уделяют в интернете видеохостингам. Общество
94
Каждый третий самарский родитель не ограничивает ребёнка в использовании гаджетов
12 августа 2025, 10:17
Однако полностью исключить конфликты из-за гаджетов удаётся не всем. Общество
108
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
11 августа 2025, 12:41
Идеальный первый учитель в представлении родителей первоклассников — это женщина в возрасте 30—40 лет. Образование
315
В центре внимания
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
112
12 августа 2025  10:56
67
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
113
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
12 августа 2025  09:19
126
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
842
