24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

44% самарцев регулярно получают от руководства задания, не входящие в их должностные обязанности. Еще 32% сталкиваются с этим иногда. Среди тех, кому выдают чужие задачи, 52% выполняют их бесплатно, а 24% соглашаются только за доплату. Отказывается работать за рамками своей должностной инструкции сегодня 1 из 10.



Мужчины и женщины сталкиваются с лишними поручениями одинаково часто, но среди представителей сильного пола чуть больше тех, кто настаивает на оплате.

Дополнительным функционалом 35—45-летних сотрудников работодатели нагружают активнее, те, в свою очередь, чаще требуют доплаты.



Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще сталкиваются с заданиями, выходящими за рамки должностных обязанностей, но и доплату за выполнение не своей работы они требуют чаще и чаще не боятся отказать работодателю, чем те, кто зарабатывает меньше.



В условиях дефицита кадров работодатели активно практикуют «гибкость» обязанностей, но толерантность к этому снижается — особенно среди тех, кто может себе позволить торговаться.

Время проведения: 4—8 августа 2025 года