159 лифтов обновят в домах Самарской области в 2025 году
159 лифтов обновят в домах Самарской области в 2025 году
Набиуллина: замедление экономики в России происходит, но рецессии нет
Набиуллина: замедление экономики в России происходит, но рецессии нет
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
65% жительниц Самары не пойдут замуж без любви: миф «успеть до 30» перестает работать
65% жительниц Самары не пойдут замуж без любви: миф «успеть до 30» перестает работать
Мишустин: около 40 трлн руб направят на реализацию нацпроектов до 2030 года
Мишустин: около 40 трлн руб направят на реализацию нацпроектов до 2030 года
в Самаре выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых
В Самаре выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых
через год жильцы смогут следить за капремонтом домов онлайн
Через год жильцы смогут следить за капремонтом домов онлайн
Двенадцать театров Поволжья объединит фестиваль «Волга театральная» в Самаре
Двенадцать театров Поволжья объединит фестиваль «Волга театральная» в Самаре
65% жительниц Самары не пойдут замуж без любви: миф «успеть до 30» перестает работать

18 сентября 2025 12:02
78
65% жительниц Самары не пойдут замуж без любви: миф «успеть до 30» перестает работать

Жительницы Самары нередко чувствуют давление установки «успеть замуж до 30»: ее транслируют родственники, знакомые и лента соцсетей. Из-за этого почти половина переживает, что отношения развиваются не так быстро, как хотелось бы, а 12% прямо говорят о страхе не успеть. При этом 44% сохраняют спокойный темп с уверенностью, что все впереди. 65% уверены: лучше выйти замуж позже, чем не по любви.

Штамп «успеть до 30»

Чаще всего подгоняет семья: 41% регулярно слышат от родственников напоминания про брак и детей. На втором месте — соцсети (33%), где «у всех подруг уже дети». А на третьем — сами жительницы (20%), которые признаются: именно они чаще напоминают себе о желании создать семью.

Когда в ленте появляется «идеальная» семейная картинка, 53% чувствуют добрую зависть и дополнительную мотивацию. При этом 10% напротив, радуются своей беззаботной жизни.

Сегодня 51% участниц из Самары считают идею «успеть до 30» устаревшей. Чаще всего ее подпитывают три фактора: ожидания семьи (34%), закрепившиеся установки из прошлого (33%), а также аргумент биологии: 28% напоминают, что фертильность выше именно до 30 лет. При этом 8% согласны с тезисом «нужно спешить, ведь без детей и хозяйства никуда».

Что в приоритете к 30

Топ целей выглядит прагматично. На первом месте — карьера, свой проект и финансовая стабильность (44%). На втором — путешествия и впечатления (36%). Семья тоже в фокусе: 38% ставят замужество и детей в число главных задач.

Чуть позади, но в том же ряду — здоровье и форма (30%), внутренняя устойчивость, осознанность и ментальное благополучие (32%).

Есть и прикладные ориентиры. Свое жилье или ипотека (25%) — про устойчивость сегодня. Расширить круг общения и новые знакомства (12%) — про движение вперед.

Если партнер не хочет детей

В такой ситуации большинство начинает с диалога: 33% выбирают разговор и попытку договориться. На втором месте — пауза, 24% говорят, что времени у них еще достаточно. 24% продолжают отношения без давления. 17% выбирают «остаться, но поставить сроки». А расстаться в такой ситуации готовы 12%.

И даже в таком случае принцип остается прежним: на брак без любви большинство не согласится (65%) — это не гонка и не попытка «успеть», а зрелый, осознанный выбор.

План Б формулируют по-разному. У многих есть вариант «родить для себя»: 31% допускают такой шаг при финансовой независимости, еще 13% готовы на него сразу.

Что это значит

Истории про «успеть до 30» все еще звучат, но все чаще жительницы Самары выбирают свой ритм. Важнее не «поставить крестик в календаре», а отношения по любви и решения на своих условиях.

Семья остается важным приоритетом, но рядом с ней стоят опоры: работа, деньги, здоровье и внутренний баланс. А если взгляды на детей не совпадают, чаще выбирают разговор и время, а не ультиматумы. В итоге каждая история складывается сама — из чувств, готовности и взаимопонимания партнеров.

