Более 400 жителей региона – предпринимателей, руководителей, инвесторов – посетили мероприятия форума очно, еще около 1000 человек подключились к секциям онлайн. 
В регионе продолжает работу деловой форум «Мой бизнес 63»
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования. 
Шесть участников «Школы героев» - победители муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание»
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
24% самарцев планируют работать в новогодние праздники

197
В опросе  SuperJob приняли участие жители города.

35% самарцев планируют провести бóльшую часть новогодних каникул дома. Судя по комментариям, самыми популярными вариантами времяпрепровождения являются общение с близкими, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, зимние виды спорта, прогулки, ремонт, многие хотели бы предаться ничегонеделанью и хорошенько выспаться. У 24% опрошенных фактически не будет каникул, они будут работать по графику. Поездки по России планируют 8% (самыми популярными направлениями являются Санкт-Петербург и Москва), за границу — 3% (в топ-3 стран — Таиланд, Египет и ОАЭ). Провести праздники на даче собираются 6%, в гостях — 10%.


Мужчины значительно чаще женщин сообщают, что будут работать в каникулы (34 и 15% соответственно). Женщины чаще планируют остаться дома (40 против 30% среди мужчин).

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, будет работать или ходить в гости. Горожане 45+ чаще демонстрируют любовь к дачному отдыху.

Респонденты со средним профессиональным образованием будут работать в праздники значительно чаще тех, у кого высшее образование (30 и 17% соответственно).

Опрошенные, зарабатывающие до 80 тысяч рублей в месяц, чаще планируют провести время дома (39%) и в гостях (13%). Среди тех, чей доход превышает 150 тысяч, больше отправляющихся на дачи (7%) и в путешествия по стране (10%).
 

Время проведения: 25—27 ноября 2025 года

Новости по теме
Самарцы рассказали, как относятся к Новому году
07 декабря 2025, 11:15
Большинство самарцев встречают Новый год с самыми добрыми эмоциями. 29% обожают этот праздник. Общество
453
31% самарцев сталкиваются на работе с конфликтами во время согласования графика отпусков
05 декабря 2025, 10:11
Больше всего споров возникает в коллективах 35—45-летних (об этом рассказали 41% респондентов такого возраста). Общество
1013
В Самаре традиция прощания с коллегами в последний день работы ближе молодежи
04 декабря 2025, 13:29
Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, угощает коллег (34%) и реже всего уходит без прощания (20%). Покидают работодателя по-английски чаще всего 35—45-летние. Общество
430
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
85
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
165
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
260
В Самаре появились новые автобусы
7 декабря 2025  12:41
588
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
2076
