24% самарцев планируют работать в новогодние праздники

В опросе SuperJob приняли участие жители города.

35% самарцев планируют провести бóльшую часть новогодних каникул дома. Судя по комментариям, самыми популярными вариантами времяпрепровождения являются общение с близкими, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, зимние виды спорта, прогулки, ремонт, многие хотели бы предаться ничегонеделанью и хорошенько выспаться. У 24% опрошенных фактически не будет каникул, они будут работать по графику. Поездки по России планируют 8% (самыми популярными направлениями являются Санкт-Петербург и Москва), за границу — 3% (в топ-3 стран — Таиланд, Египет и ОАЭ). Провести праздники на даче собираются 6%, в гостях — 10%.



Мужчины значительно чаще женщин сообщают, что будут работать в каникулы (34 и 15% соответственно). Женщины чаще планируют остаться дома (40 против 30% среди мужчин).



Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, будет работать или ходить в гости. Горожане 45+ чаще демонстрируют любовь к дачному отдыху.



Респонденты со средним профессиональным образованием будут работать в праздники значительно чаще тех, у кого высшее образование (30 и 17% соответственно).



Опрошенные, зарабатывающие до 80 тысяч рублей в месяц, чаще планируют провести время дома (39%) и в гостях (13%). Среди тех, чей доход превышает 150 тысяч, больше отправляющихся на дачи (7%) и в путешествия по стране (10%).



Время проведения: 25—27 ноября 2025 года