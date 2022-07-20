23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями

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В субботу, 23 июля, на «Зелёной субботе» самарцы смогут подобрать что-то для своего интерьера – в этот раз акция будет посвящена обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями.

23 июля на «Зелёную субботу» можно приносить посуду, журнальные столики и стулья, вазы, часы, декор и даже комнатные растения. Расширение представления о том, какими вещами можно меняться, – это и есть то, что отличает «Зелёную субботу» от других свопов. В проекте в течение года можно меняться и посудой, и ёлочными игрушками, и предметами для хобби, а не только уже привычными одеждой и книгами. Плюс акция регулярная, а значит, её легко можно встроить в свой календарь экологических активностей.

Акция по обмену предметами интерьера может стать интересной и для дизайнеров, которые часто используют винтажную мебель и декор. Реставрация позволяет вещам продолжать служить еще долгие годы