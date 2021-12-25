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2022 год у россиян ассоциируется с оранжевым цветом

25 декабря 2021 13:09
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2022 год у россиян ассоциируется с оранжевым цветом

Институт цвета Pantone определил главный цвет 2022 года: им стал сиреневый оттенок 17-3938 Very Peri, однако у россиян другие цветовые пристрастия.

Чаще всего с наступающим 2022 годом россияне ассоциируют оранжевую палитру (12%). Каждый десятый считает, что для нового года больше подходят оттенки зеленого. С синим и черным цветами наступающий год ассоциируют по 9% респондентов. Белый и красный цвета набрали по 8% голосов опрошенных. Для 7% россиян главный цвет 2022 года — желтый. По 4% считают, что больше подходят голубые и серые тона. Фиолетовый цвет назвали 3% опрошенных.

По 2% респондентов ассоциируют 2022 год с золотом, серебром и оттенками коричневого. 6% респондентов выбрали другие варианты, в их числе: розовый, бирюзовый, бежевый, пурпурный, сиреневый.

У 6% опрошенных не возникло никаких цветовых ассоциаций с наступающим годом. Затруднились с ответом 8% опрошенных.

У мужчин и женщин мнения о главном цвете наступающего года радикально разошлись. Если женщины чаще выбирали яркие оттенки: оранжевый (18% против 6% у мужчин), желтый (12 и 3% соответственно), голубой (7 и 2%), золотой (4 и 1%), то мужчины предпочитали темно-нейтральные: черный (14% против 4% у женщин), синий (10 и 8%), серый (7 и 1%).

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 390
  • Время проведения: 9—16 декабря 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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