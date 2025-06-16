20% россиян от 55 до 64 лет готовы использовать ИИ при трудоустройстве

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Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего — сегодня он активно помогает россиянам в поиске работы. Согласно опросу Авито Работы, в котором приняли участие 10 000 человек, 32% соискателей уже использовали ИИ-инструменты для поиска работы. Технологии выступают как помощник, способный ускорить и упростить процесс трудоустройства.

В частности, россияне используют инструменты ИИ при создании резюме: оптимизируют CV под конкретную вакансию и пишут персонализированные сопроводительные письма. При поиске работы нейросети также удобны для сортировки вакансий: технологии умного поиска применяются для подбора подходящих вакансий на основе опыта и навыков. Интересно, что 13% опрошенных изначально не осознавали, что уже взаимодействовали с искусственным интеллектом, когда использовали умные фильтры подбора вакансий, соответствующих их резюме.

Искусственный интеллект не заменяет человека, а становится его эффективным помощником. Нейросети могут анализировать тренды рынка труда, подсказывать, какие профессии востребованы, и давать советы по развитию карьеры. А еще подготовят к собеседованию: искусственный интеллект соберет информацию о компании, сделает анализ социальных сетей и корпоративной культуры и проведет демоверсию собеседования – задаст вопросы и предложит обратную связь.

11% опрошенных подчеркнули, что сознательно использовали ИИ, но применяли эти инструменты с осторожностью: тщательно проверяли все данные и факты вручную. 8% активно пользуются инструментами ИИ без лишних сомнений.

36% открыты к использованию ИИ — из них 17% собираются воспользоваться нейросетевыми инструментами, когда будут искать работу в следующий раз. 18% пока не знают, как ими пользоваться, но не против изучить этот вопрос.

42% молодых людей от 18 до 24 лет используют ИИ. Примечательно, что люди старшего поколения тоже демонстрируют высокую открытость к освоению инструментов искусственного интеллекта, особенно в контексте поиска работы. Согласно данным аналитики, именно респонденты в возрасте от 55 до 64 лет готовы попробовать ИИ при поиске работы — такой ответ дали 20% опрошенных в этой возрастной группе, что превышает показатели других категорий. На втором месте оказались респонденты от 35 до 44 и от 45 до 54 лет (по 19%), что подтверждает тенденцию: россияне готовы осваивать новые инструменты для профессионального развития вне зависимости от уровня владения цифровыми технологиями.