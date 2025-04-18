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20 апреля Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывается для посещения

18 апреля 2025 10:58
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20 апреля Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывается для посещения

Всю весну здесь продолжаются активные работы по приведению территории в порядок.

В воскресенье, 20 апреля, Ботанический сад Самарского университета им. Королёва, один из крупнейших университетских ботсадов России и старейший на Средней Волге, открывает свои двери для посетителей.

До этого момента территория сада была закрыта на зимний период, как и большинства ботанических садов, находящихся в умеренной климатической зоне. С наступлением благоприятного температурного режима сад возвращается к комфортному для жителей и гостей города графику посещения.

Всю весну здесь идут активные работы по приведению территории в порядок после зимы. В этом сотрудникам сада помогают многолетние партнеры – различные ведомства и организации региона, которые регулярно участвуют в субботниках. В этом году в Гагаринском субботнике активное участие принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона посадил у входной группы сада шестилетку сибирского кедра.

В будние дни Ботанический сад, как и в 2024 году, будет работать с 10.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 17.00. Санитарный день – среда. Для организованных групп от 10 человек возможно проведение экскурсий.

Поскольку Ботанический сад является особо охраняемой природной территорией (ООПТ) регионального значения, руководство научного подразделения просит посетителей соблюдать ряд правил:

  • Нельзя собирать никакие растения, их цветы, плоды и семена, а также повреждать деревья и кустарники, газоны и цветники.
  • На территории сада нельзя проводить спортивные мероприятия, тренировки и соревнования.
  • Нельзя входить на территорию с домашними и любыми другими животными.
  • Нельзя кататься на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, скейтбордах и других средствах индивидуальной мобильности.
  • На территории сада нельзя устраивать пикники, разводить огонь.
  • Нельзя кормить животных и птиц.
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