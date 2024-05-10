2 из 3 компаний в Самаре принимают молодых специалистов на стажировки

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие работодатели и молодые люди до 27 лет, имеющие стажерский опыт.

В Самаре 69% работодателей принимают на стажировки молодых специалистов: у 25% разработаны специальные программы, у 44% — пока нет утвержденной концепции стажировок.



Каждый второй представитель компаний, где принимаются стажеры, утверждает, что трудоустройство по итогам стажировки предлагается большинству молодых специалистов. Еще в 19% предприятий и организаций джоб-офер делают менее чем в половине случаев. В 27% компаний — лишь особо отличившимся стажерам.



Опрос горожан до 27 лет, имеющих опыт стажировок, показал, что трудоустройство после завершения стажировки случается часто: 57% получили работу, еще 16% имели все шансы, но отклонили офер.



Среди молодежи 14% рассматривают стажировки как возможность определиться с профессией, узнать все ее плюсы и минусы. Но основная цель для большинства по-прежнему — получение практического опыта работы (69%).



Время проведения: 12 апреля — 6 мая 2024 года

