2 июня в историческом центре Самары традиционно состоится крестный ход

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2 июня, в день памяти святителя Алексия, в историческом центре Самары традиционно состоится крестный ход.

Для обеспечения безопасности его участников с 09:30 до 13:30 ограничат движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по ул. Некрасовской от ул. Ленинской до ул. Садовой;

- по ул. Садовой от ул. Некрасовской до ул. Ленинградской;

- по ул. Ленинградской от ул. Садовой до ул. Галактионовской;

- по ул. Куйбышева от пл. Революции до ул. Ленинградской;

- по ул. Ленинградской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького;

- по ул. Максима Горького от ул. Ленинградской до ул. Пионерской.

Кроме того на вышеуказанных участках с 09:00 до 13:30 2 июня будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Отметим, что работа общественного транспорта будет организована в обычном режиме. Ограничительные меры не распространяются также на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Обращаем внимание горожан и гостей региональной столицы на необходимость заблаговременно планировать свои поездки, сообщили в департаменте транспорта Самары.

Фото: департамент транспорта Самары