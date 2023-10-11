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19% самарцев признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время

11 октября 2023 09:34
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19% самарцев признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время

Страсти к компьютерным играм в рабочее время больше других подвержены кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные жители города.

В том, что в рабочее время играют в компьютерные игры, признались 19% самарцев: 10% играют ежедневно, 5% — несколько раз в неделю, 2% — несколько раз в месяц, 2% — несколько раз в год. Среди тех, кто коротает свободное время за компьютерными играми, — кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие.

Чаще остальных на игры отвлекаются респонденты моложе 34 лет (28%). Женщины о подобной привычке рассказывали реже, чем мужчины (16 и 21% соответственно). Число увлекающихся играми на ПК и в смартфонах в рабочее время снижается с ростом уровня доходов.

Время проведения: 4—10 октября 2023 года

Теги: Опрос

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