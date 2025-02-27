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19% работодателей в Самаре проверяют кредитные истории соискателей при трудоустройстве

27 февраля 2025 13:22
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19% работодателей в Самаре проверяют кредитные истории соискателей при трудоустройстве

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие рекрутеры компаний и представители экономически активного населения из города.

В Самаре 19% эйчаров утверждают, что в их компаниях проверяются кредитные истории кандидатов на все позиции, еще в 5% предприятий и организаций осуществляются выборочные проверки.

9% соискателей сталкивались с подобным в процессе трудоустройства: «Когда устраивалась в банк»; «На руководящую должность». Причем чаще о таких проверках рассказывали горожане в возрасте от 35 до 45 лет, а также те, чей доход превышает 100 тысяч рублей в месяц (по 12%).

Юристы SuperJob напоминают, что выписка о кредитной истории относится к персональным данным. Работодатель может получить выписку из бюро кредитных историй только с письменного согласия соискателя, указав цель подобной проверки. Впрочем, вопросы о кредитной истории работодатели могут задать в процессе интервью или в ходе анкетирования. Однако при устройстве на работу человеку не имеют права отказать с основанием «плохая кредитная история». Согласно закону, отказ может быть связан лишь с профессиональными качествами претендента.
 

Время проведения: 3—24 февраля 2025 года

Теги: Опрос

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