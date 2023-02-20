19 февраля свой профессиональный праздник отметили военные музыканты Росгвардии

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19 февраля свой профессиональный праздник, День оркестровой службы, отметили военные музыканты Росгвардии. В войсках правопорядка военно-оркестровая служба как орган управления впервые упоминается в 1921 году, когда приказом ВЧК было утверждено Положение о военных оркестрах войск ВЧК.

С 1921 года военные музыканты дивизии имени Ф.Э. Дзержинского - постоянные участники всех военных парадов, проходящих на главной площади страны. Старший капельмейстер оркестров прославленного соединения интендант 1-го ранга Василий Агапкин, автор легендарного марша «Прощание славянки», руководил сводным военным оркестром Московского гарнизона на историческом параде 7 ноября 1941 года, а с 1947 по 1951 годы возглавлял Образцово-показательный оркестр внутренних войск.

Современные оркестры войск правопорядка – это многофункциональные творческие коллективы. Они способны не только обеспечить проведение воинских ритуалов - разводов, построений и парадов, но и дать блестящий концерт. При этом творческие коллективы Росгвардии неизменно поражают зрителей своим профессионализмом, талантливым исполнением и прекрасным звуком.