19 августа — День особо охраняемых природных территорий Самарской области

В этот день 98 лет назад началась история Жигулевского заповедника. Кроме него сеть особо охраняемых природных территорий губернии дополняют национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор», а также 211 особо охраняемых природных территорий регионального значения, общая площадь которых более 95 тысяч гектаров.

Наша задача — сохранить уникальные объекты и их биоразнообразие. Сегодня Красная книга региона, как один из эффективных инструментов, насчитывает 286 видов растений, лишайников и грибов и 274 видов животных. А ее ведение — это большая ежегодная работа биологов и экологов, которые не только изучают природные комплексы, но и защищают их первозданный вид.

Мы продолжаем создавать охранные зоны природных территорий, улучшать среду обитания растений и животных – до 2030 года увеличим территорию ООПТ регионального значения до 100 тысяч гектаров по Программе социально-экономического развития Самарской области, утвержденной губернатором Вячеславом Федорищевым, сообщает пресс-служба минприрды СО.

Фото: пресс-служба минприроды СО