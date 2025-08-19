Я нашел ошибку
Школа героев» помогает военнослужащим и ветеранам получать новые знания и компетенции, чтобы продолжать служить Родине, вносить вклад в развитие региона.
 К команде минприроды региона присоединился участник второго потока «Школы героев»
В этот день 98 лет назад началась история Жигулевского заповедника.
19 августа — День особо охраняемых природных территорий Самарской области
Отказ от алкоголя — это не просто решение исключить спиртное из жизни. Это точка, с которой начинается системное восстановление организма, психики и социальной активности.
Самарский врач-психиатр-нарколог рассказала, почему важно отказаться от любой дозы алкоголя 
Трасса пролегает между селами Новокуровка и Марьевка, ведет к административным центрам районов и является маршрутом движения школьного автобуса. 
В Хворостянском и Пестравском районах началась укладка асфальта на одном из школьных маршрутов
Работники региональных и муниципальных учреждений смогут рассчитывать на индексацию лишь при решении властей на местах.
Федеральным бюджетникам повысят оклады осенью
Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
19 августа — День особо охраняемых природных территорий Самарской области

19 августа 2025 15:11
52
В этот день 98 лет назад началась история Жигулевского заповедника.

В этот день 98 лет назад началась история Жигулевского заповедника. Кроме него сеть особо охраняемых природных территорий губернии дополняют национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор», а также 211 особо охраняемых природных территорий регионального значения, общая площадь которых более 95 тысяч гектаров.

Наша задача — сохранить уникальные объекты и их биоразнообразие. Сегодня Красная книга региона, как один из эффективных инструментов, насчитывает 286 видов растений, лишайников и грибов и 274 видов животных. А ее ведение — это большая ежегодная работа биологов и экологов, которые не только изучают природные комплексы, но и защищают их первозданный вид.

Мы продолжаем создавать охранные зоны природных территорий, улучшать среду обитания растений и животных – до 2030 года увеличим территорию ООПТ регионального значения до 100 тысяч гектаров по Программе социально-экономического развития Самарской области, утвержденной губернатором Вячеславом Федорищевым, сообщает пресс-служба минприрды СО.

 

Фото: пресс-служба минприроды СО

Теги: Самара Экология

