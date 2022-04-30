18% работников Самарской области намерены пойти в отпуск в мае

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42% работников Самарской области не успевают отдохнуть за время основного отпуска: положенных дней им обычно недостаточно. Еще 55% все устраивает, а 3% считают, что отпуск мог бы быть и короче. Таковы результаты опроса, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Самый популярный месяц для отпуска у жителей Самарской области в этом году – июль, отдыхать в середине лета предпочитают 53% опрошенных. На втором месте – август и сентябрь (по 40%), на третьем – июнь (26%). Отдохнуть в мае планируют 18% работников Самарской области. Реже всего респонденты берут отпуск в ноябре, январе и марте. Кстати, с точки зрения денег в 2022 году наиболее выгодно брать отпуск именно в августе – в этом месяце больше всего рабочих дней. Кроме того, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в него входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку.

15% работников региона отметили, что уже частично израсходовали свой отпуск за 2022 год, таких оказалось довольно много среди ИТ-специалистов (20%).

21% работающих жителей Самарской области не собираются брать отпуск до конца года. 59% точно намерены отдохнуть, а 20% пока не определились. Размером своих отпускных выплат довольны только 29% работников Самарской области, обычно это ИТ-специалисты (41%) и строители (36%).

Говоря о планах на лето в целом, 24% жителей Самарской области рассказали, что в этом году хотят уделять огороду более пристальное внимание и посадить больше овощей. Как правило, это юристы (25%) и работники сферы продаж (21%). Еще 23% опрошенных намерены заниматься огородом как обычно, а у остальных 53% огорода как такового нет.