17% самарцев обещают окунуться в прорубь на Крещение

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане из города.

17% самарцев собираются принять участие в Крещенских купаниях в этом году, причем 7% пойдут впервые. Мужчины чаще женщин рассказывали о том, что планируют искупаться в проруби. Больше желающих приобщиться к народной традиции среди молодых граждан: 21% в возрасте до 35 лет, а среди тех, кто старше, — 13%.



73% экономически активных горожан никогда не окунались в прорубь и не планируют делать это. Причем 9% рассказали, что ранее принимали участие в Крещенских купаниях, но в этом году отказались по разным причинам: «Боюсь простыть»; «Здоровье, увы, не позволяет»; «У нас нет хороших оборудованных купелей».

Время проведения: 14—17 января 2024 года