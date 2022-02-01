17 лет со дня основания миротворческой бригады ЦВО в Самарской области

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Военнослужащие миротворческой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) провели в Самарской области учение, в ходе которого отработали сопровождение автомобильной колонны с гуманитарным грузом.

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. По замыслу учения, диверсанты периодически совершали нападения на колонну, которая направлялась в район размещения беженцев. Миротворческие подразделения отражали атаки, обеспечивали беспрепятственное и безопасное прохождение колонной маршрута. Для противодействия противнику также активно применялись беспилотные летательные аппараты, зенитные подразделения и средства радиоэлектронной борьбы.

Всего в практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц техники.

Учение пришлось на 17-годовщину со дня основания миротворческой бригады Центрального военного округа в Самарской области. Она была сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности, является единственным соединением в Сухопутных войсках РФ миротворческого назначения и входит в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Укомплектована только военнослужащими по контракту.

Оснащена современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС «Перунит-Б» и «Грот-Н», беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3», радиостанциями шестого поколения «Азарт», индивидуальными защитными костюмами «Ковбой».

В 2019 году бригаде было присвоено почётное наименование "Александрийская".

В ноябре 2020 года бригада составила основу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, передает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: скриншот видео