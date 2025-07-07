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Почти 14% самарцев планируют отметить День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного маркетплейсом цветов и подарков Flowwow.

При этом 33% участников смогли точно назвать дату праздника. Чаще всего 8 июля самарцы проводят с близкими: 25% устраивают семейный ужин и столько же предпочитают поход в ресторан. Лишь 13% опрошенных выбирают развлечения вне дома, например поход в кино или в парк развлечений.

«В 2024 году 8 июля стало самым загруженным днем в Самаре за все лето: объем заказов увеличился примерно на 60% по сравнению с обычным днем. Наиболее популярным подарком стал монобукет из пионовидных роз. Символ праздника ромашки также оказались в пятерке лидеров по продажам в этот день», — прокомментировала Вероника Перетягина, руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Среди других праздников, которые самарцы предпочитают отмечать в кругу семьи, лидируют Новый год (50%), дни рождения (31%) и годовщины свадеб (22%). Порядка 19% опрошенных также назвали Пасху, а 17% — Рождество.

Главной ассоциацией с семьей для большинства стала любовь — так ответили 23% респондентов. При этом 17% участников упомянули дом, 16% — близких, 13% — защиту. Также в числе частых ответов оказались «забота» и «поддержка» — по 10%, «очаг» и «уют» — по 4%, «жизнь» — 3%.