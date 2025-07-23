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13% самарцев перестанут дружить с коллегой, если тот станет руководителем

23 июля 2025 13:41
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13% самарцев перестанут дружить с коллегой, если тот станет руководителем

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

24% работающих самарцев оценивают свои отношения с руководителем как дружеские, а 64% — как деловые. Видят в приятельских взаимоотношениях пользу для работы 8 из 10 тех, кто дружит с начальником, тогда как среди соблюдающих субординацию таких лишь 31%.

В целом 43% опрошенных считают, что дружба с руководителем помогает рабочему процессу, а 32% — что мешает.

Женщины чаще мужчин называют отношения с руководством приятельскими, но убежденных в том, что дружба с начальником помогает работе, больше среди представителей сильного пола. Сотрудники до 45 лет дружат с начальством чаще, чем те, кто старше. В положительном влиянии приятельства на рабочий процесс больше всего уверена молодежь (55%). Горожане с доходом до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, состоят в дружеских отношениях с руководителем и чаще склоняются к мнению, что это помогает работе.

В ситуации, когда начальником становится сослуживец, с которым были теплые отношения, 62% горожан полагают, что дружбу можно сохранить. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин. Больше всего же уверенных в том, что можно остаться приятелями, несмотря на повышение коллеги в должности, среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей (73%). Однако 13% респондентов считают, что после повышения коллеги по службе оставаться друзьями невозможно.

Время проведения: 30 июня — 11 июля 2025 года

Теги: Опрос

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