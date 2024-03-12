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13 марта состоится расширенное заседание областного оргкомитета «Победа»

12 марта 2024 16:27
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Центральной темой станет празднование 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В среду, 13 марта, в 15:00 в конференц-зале здания Правительства Самарской области состоится расширенное заседание областного организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Центральной темой станет празднование 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также подготовка к юбилейной дате, 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Кроме того, в ходе заседания обсудят приоритетные направления деятельности по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, содержанию и благоустройству мемориальных комплексов, памятников и мест воинских захоронений; рассмотрят вопросы о предоставлении мер поддержки участникам, ветеранам специальной военной операции и членам их семей; заслушают предложения по развитию патриотического воспитания молодежи и реализации основных проектов на территории Самарской области в 2024 году.

В очном формате участие в мероприятии примут ветераны, Герои России, Почётные граждане, заслуженные жители региона, представители органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных структур, ветеранских организаций, депутаты различного уровня, главы муниципальных образований, представители бизнес-сообщества, широкого спектра общественных организаций, «Волонтёры Победы», военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», представители других институтов гражданского общества, организаций и предприятий Самарской области.

Онлайн-трансляцию заседания областного оргкомитета «Победа» можно будет посмотреть на сайте Правительства Самарской области.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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