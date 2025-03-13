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13% компаний в Самаре имеют негласные предпочтения к социальному статусу женщин-соискателей

13 марта 2025 10:04
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13% компаний в Самаре имеют негласные предпочтения к социальному статусу женщин-соискателей

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала недопустимым вопрос к женщинам о планах по рождению детей при найме на работу. Между тем гендерные стереотипы на рынке труда по-прежнему встречаются. Самая уязвимая категория на рынке труда — замужние женщины без детей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

13% компаний имеют негласные предпочтения к социальному статусу женщин-соискателей. В отношении мужчин-соискателей такие предпочтения отмечаются только у 9% компаний.

Чаще всего работодатели стараются нанимать кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей.

Негласные запреты касательно женщин-соискателей, судя по ответам рекрутеров, есть в 1 из 10 компаний. Чаще всего дискриминируют замужних бездетных женщин из-за риска ухода в декрет. Негласные запреты в отношении мужчин встречаются реже: всего 4%.


Время проведения: 5 февраля — 11 марта 2025 года

Теги: Опрос

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