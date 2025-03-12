12 марта глава Ленинского района Самары проведет прямой эфир с жителями

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Сегодня в 18.00 глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями.

Глава района представит программу развития Ленинского района на 2025 год, коснется тем благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, демонтажа незаконных объектов потребительского рынка и гаражей, расскажет о социальных проектах, в том числе приуроченных к празднованию 80-летия со Дня Победы.

В рамках эфира Елена Бондаренко ответит на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также на вопросы, которые вы напишите в комментариях к эфиру.

Подключайтесь!

Прямой эфир пройдет здесь: https://vkvideo.ru/video494489830_456239052?showAutoLoginModal=1