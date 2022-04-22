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12% автолюбителей Самарской области купили запчасти впрок

22 апреля 2022 10:18
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12% автолюбителей Самарской области купили запчасти впрок

Автомобильный сайт Дром поинтересовался у россиян, закупили ли они запчасти и расходники для авто впрок. Больше половины опрошенных Самарской области (56%) отметили, что не поддавались панике и ничего не покупали «про запас». При этом каждый восьмой (12%) приобрел заранее все необходимое для авто, опасаясь дефицита и роста цен. 

Треть автолюбителей Самарской области хотели сделать запасы запчастей и расходников, но отложили покупку по финансовым причинам. Из-за высоких цен ничего не покупали впрок 19% автолюбителей региона, а 12% ответили, что у них нет свободных денег на приобретение.  

В целом по стране 14% российских автомобилистов закупили впрок запасные части и расходные материалы для своих машин, а 32% хотели это сделать, но не запаслись из-за нехватки средств и высоких цен.   

В 2022 году цены на детали для автомобилей выросли в среднем на 30-50%. Особенно заметно увеличилась стоимость на расходные материалы: фильтры масляные и воздушные подорожали на 49%, амортизаторы и ступицы — на 39%, свечи зажигания и тормозные колодки — на 52%, моторные масла — на 47%. 

При этом аналитики автомобильного сайта Дром отмечают резкий рост спроса на запчасти и расходники: «Автолюбители стараются ускорить ремонт автомобилей, опасаясь дефицита. Обычно мы не наблюдаем выраженного сезонного спроса на автокомпоненты, но в этом году, с конца февраля интерес к расходникам вырос в 2,5 раза, а на моторные масла — и вовсе ажиотаж, спрос вырос в 3 раза. При этом дефицита на рынке нет, предложений достаточно, чтобы на текущий момент покрыть растущий интерес к запчастям и расходникам».

Участники опроса Дрома поделились личным опытом экономии. «Закупился 25 февраля на сумму 22 000 рублей, взял колодки, тормозные диски, свечи, фильтры, масло на два года. Сейчас тот же набор стоит 40 000 рублей», — пишет автолюбитель из Астрахани. «Купил то, что и так планировал ближе к лету менять, и еще немного расходников. С учетом роста цен на сегодняшний день сэкономил приблизительно 45%», — отмечает другой автолюбитель. 

Всероссийский опрос проводился с 8 по 11 апреля 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие почти 7,2 тысячи человек.

Теги: Опрос

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