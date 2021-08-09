11% жителей Самарской области считают, что им отказывали в приёме на работу из-за внешности

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос жителей Самарской области и выяснила отказывали ли им в приёме на работу из-за внешности.

11% жителей Самарской области отметили, что им отказывали в приёме на работу из-за того, что работодателю не понравилась их внешность. Причем 18% отметили, что сталкивались с ситуацией, когда их брали на работу не за профессиональные навыки, а потому, что работодатель счёл их привлекательными.

Из-за веса в трудоустройстве отказывали 7% респондентов Самарской области. Ещё 7% отметили, что им отказывали из-за наличия проблем со здоровьем, а 11% заявили, что по этой же причине их даже уволили с работы. Чаще других об этом говорили представители строительной сферы. 10% респондентов Самарской области отметили, что им отказывали в повышении по должности или в пересмотре зарплаты в большую сторону из-за проблем со здоровьем.

В целом жители Самарской области не уверены, что внешность имеет большое значение для построения карьеры – большинство респондентов поставили этому фактору 3 балла из 5 и меньше, где 5 – имеет первостепенное значение, 1 – совсем не имеет значение. Средняя оценка в регионе – 2,3 балла. Выше всего значение внешности оценили специалисты по управлению персоналом, банковские служащие и представители сферы продаж. Наиболее низкие оценки поставили рабочий персонал, госслужащие и ИТ-специалисты.

При этом 50% работников региона согласны с тем, что красивым людям проще добиться более высокого заработка, ещё 33% - с этим не согласны.