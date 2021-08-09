Я нашел ошибку
Главные новости:
11% жителей Самарской области считают, что им отказывали в приёме на работу из-за внешности
11% жителей Самарской области считают, что им отказывали в приёме на работу из-за внешности
Первые российские туристы улетели на курорт Египта после шестилетнего перерыва
Первые российские туристы улетели на курорт Египта после шестилетнего перерыва
В первую очередь ревакцинация проводится с военнослужащими, несущими боевое дежурство, медперсоналом, участниками международных армейских игр и учений.
В Поволжье прошли ревакцинацию более 3,5 тыс. военнослужащих ЦВО
В спортивном мероприятии приняли участие  18 спортсменов, представляющих  три  коллектива правоохранительных органов.
Тольяттинские полицейские и общественники приняли участие в соревнованиях по лёгкой атлетике
Пожаром пройдена площадь около 3000 гектаров. Активно горит на 15 гектарах.
Около 900 человек и два пожарных поезда ликвидируют пожар в Мордовском заповеднике
Следующая летняя Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Олимпиада в Токио завершилась
«Барселона» выставила все трофеи Месси на прощальной пресс-конференции.
На прощальной пресс-конференции Лионель Месси не сдержал эмоций и расплакался
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии продолжительностью 264 месяца предлагается сохранить.
Правительство РФ одобрило законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.04
EUR 86.46
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинские полицейские и общественники приняли участие в соревнованиях по лёгкой атлетике
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

11% жителей Самарской области считают, что им отказывали в приёме на работу из-за внешности

9 августа 2021 09:08
34
11% жителей Самарской области считают, что им отказывали в приёме на работу из-за внешности

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос жителей Самарской области и выяснила отказывали ли им в приёме на работу из-за внешности.

11% жителей Самарской области отметили, что им отказывали в приёме на работу из-за того, что работодателю не понравилась их внешность. Причем 18% отметили, что сталкивались с ситуацией, когда их брали на работу не за профессиональные навыки, а потому, что работодатель счёл их привлекательными.

Из-за веса в трудоустройстве отказывали 7% респондентов Самарской области. Ещё 7% отметили, что им отказывали из-за наличия проблем со здоровьем, а 11% заявили, что по этой же причине их даже уволили с работы. Чаще других об этом говорили представители строительной сферы. 10% респондентов Самарской области отметили, что им отказывали в повышении по должности или в пересмотре зарплаты в большую сторону из-за проблем со здоровьем.

В целом жители Самарской области не уверены, что внешность имеет большое значение для построения карьеры – большинство респондентов поставили этому фактору 3 балла из 5 и меньше, где 5 – имеет первостепенное значение, 1 – совсем не имеет значение. Средняя оценка в регионе – 2,3 балла. Выше всего значение внешности оценили специалисты по управлению персоналом, банковские служащие и представители сферы продаж. Наиболее низкие оценки поставили рабочий персонал, госслужащие и ИТ-специалисты.

При этом 50% работников региона согласны с тем, что красивым людям проще добиться более высокого заработка, ещё 33% - с этим не согласны. 

Теги: работа соцопрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
17% руководителей уверены, что на удаленке сотрудники работают хуже
06 августа 2021, 09:38
17% руководителей уверены, что на удаленке сотрудники работают хуже
Высокая эффективность команды на удаленке, по мнению руководителей, проявляется в выполнении большего объема работы за те же сроки. Экономика
493
Около 2% россиян признались, что спят в течение рабочего дня
20 июля 2021, 09:46
Около 2% россиян признались, что спят в течение рабочего дня
37% респондентов рассказали, что хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня. Общество
566
Каждый второй работник в Самаре считает своего начальника строгим и авторитарным
20 июня 2021, 10:12
Каждый второй работник в Самаре считает своего начальника строгим и авторитарным
Лишь 8% россиян отмечают, что лучше работают при жестком контроле руководителя. Общество
757
В центре внимания
Еще 467 жителей Самарской области заболели коронавирусом,
8 августа 2021  13:18
Еще 467 жителей Самарской области заболели коронавирусом
657
Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»
7 августа 2021  11:12
Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»
1030
Дмитрий Азаров дал старт отбору в Молодежное правительство Самарской области
7 августа 2021  09:09
Дмитрий Азаров дал старт отбору в Молодежное правительство Самарской области
989
Александр Живайкин рассказал, что почти 11 тысяч жителей региона внесли свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии.
6 августа 2021  20:23
Дмитрий Азаров провел встречу с Александром Живайкиным
1178
Спортсмены вернулись домой буквально на днях, по их словам, на Родине их ожидал самый восторженный прием. 
6 августа 2021  14:10
Дмитрий Азаров и Елена Шмелева встретились с призёрами Олимпийских игр 2020
913
Весь список