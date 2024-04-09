10 апреля в Историческом парке Самары состоится лекция Олега Емельянова «Современный гобелен»

146

10 апреля в 15:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится лекция Емельянова Олега Николаевича «Современный гобелен» в период проведения выставки «Радужная мозаика» Ольги Олеговны Мельниковой. 12+



Спикер: Емельянов Олег Николаевич, профессор кафедры декоративно-прикладного творчества Самарского государственного института культуры, руководитель студии гобелена.



На лекции будут рассмотрены вопросы современного направления развития искусства гобелен, какие пути для этого развития существуют.

При посещении лекции бесплатно можно посетить выставку «Мы были первыми!», посвященной истории освоения космического пространства.



Вход на лекцию свободный.

Необходима предварительная запись по тел: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52.

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары