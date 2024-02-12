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1 из 10 рекрутеров в Самаре приходилось отказывать в трудоустройстве из-за наличия у соискателей татуировок

12 февраля 2024 13:47
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1 из 10 рекрутеров в Самаре приходилось отказывать в трудоустройстве из-за наличия у соискателей татуировок

6 из 10 горожан, у которых уже есть хотя бы одна татуировка, задумываются о следующей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные самарцы.

Наличие у соискателя татуировок формально не может являться обоснованием отказа в трудоустройстве, т.к. это незаконно, однако в некоторых сферах действует негласный запрет на перманентные рисунки на открытых участках кожи (чаще всего — в банках, клиентском сервисе, отделах продаж). Каждый десятый рекрутер признался, что в его практике были случаи, когда фактической причиной отказа соискателю в трудоустройстве стали тату.

В российском обществе отношение к татуировкам неоднозначное. Положительно относятся к ним 25% экономически активных граждан. Отрицательно — 41%. Каждый третий затруднился с оценкой.

Желающих набить тату — 18%. Больше всего тех, кто хочет сделать татуировку, — среди самарцев, у которых уже есть рисунки на теле (63%).

Женщинам татуировки нравятся больше, чем мужчинам, и мечтают набить рисунок чаще женщины. Чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем меньше им нравятся тату и реже возникает желание сделать их.

Время проведения: 1—8 февраля 2024 года

Теги: Опрос

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