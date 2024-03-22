1 апреля стартует приёмная кампания в первые классы самарских школ на 2024-2025 учебный год

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В 2024 году в Самаре прием детей в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений будет осуществляться в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и пройдет в 2 этапа.

1 этап - с 9.00 (самарское время) с 01.04.2024 по 30.06.2024 года. В этот период родители (законные представители) имеют право подать заявление в школы, закрепленные по прописке, а также в лицеи и гимназии, закрепленные за всем городом. Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение. Перечень категорий граждан, имеющих право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема в первый класс указан в приказе Минпросвещения России.

2 этап - с 9.00 (самарское время) 06.07.2024 по 05.09.2024. В этот период родители (законные представители) могут подать заявление в любую школу Самары на свободные места.

Заявление и документы для поступления в первый класс на 2024-2025 учебный год направляются одним из следующих способов:

- в электронной форме посредством «Портала государственных услуг Российской Федерации» (https://www.gosuslugi.ru/);

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;

- лично в общеобразовательную организацию.

«Приемная кампания в этом году начнется 1 апреля. Мы ожидаем, что в этом году школы Самары пополнят около 13 700 первоклассников. Подчеркну, что каждый ребенок будет обязательно обеспечен местом в общеобразовательном учреждении», - отметила заместитель Главы городского округа Самара - руководитель Департамента образования Ирина Коковина.

Узнать, какое образовательное учреждение закреплено за территориальным участком города, а также количество вакантных мест в нем можно, ознакомившись с Приложением.

Кроме того, консультацию по возникающим вопросам можно получить, обратившись в Отдел общего образования Департамента образования по телефону: 332 82 48.

Фото: freepik.com