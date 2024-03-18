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Договоры на целевое обучение смогут заключить сильные ученики, которых необходимо заинтересовывать на этапе поступления, чтобы ребята оставались в регионе и могли усилить своими компетенциями кадровый корпус здравоохранения Самары.
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Выпускники базовых и опорных школ СамГМУ из Самары смогут работать в ведущих городских медучреждениях по целевой квоте

18 марта 2024 17:19
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Договоры на целевое обучение смогут заключить сильные ученики, которых необходимо заинтересовывать на этапе поступления, чтобы ребята оставались в регионе и могли усилить своими компетенциями кадровый корпус здравоохранения Самары.

Самарские школьники – выпускники базовых и опорных школ Самарского государственного медицинского университета Минздрава России в рамках приемной кампании 2024 года получат возможность заключить договора о целевом обучении с ведущими медицинскими учреждениями Самары, не покидая регион после выпуска из университета. Всего в рамках нововведения будет заключено 75 договоров.

Как отметил ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов инициатива университета была поддержана общественным советом министерства здравоохранения Самарской области. Договоры на целевое обучение смогут заключить сильные ученики, которых необходимо заинтересовывать на этапе поступления, чтобы ребята оставались в регионе и могли усилить своими компетенциями кадровый корпус здравоохранения Самары.

“При заключении целевых договоров будут учитываться достижения школьника в целом, а также особо - его достижения в рамках проекта “Базовые и опорные школы”. После обучения ребята смогут работать в медицинских организациях Самары, в Клиниках СамГМУ”, — комментирует Александр Колсанов.

В настоящее время поддержку по целевой программе уже получают школьники из области.

"Впервые вводимая в этом году практика позволит в наши ведущие медицинские учреждения направить наиболее талантливых ребят. Это важно, тем самым
ученики с наивысшими баллами из базовых и опорных школ, будут работать в самым крупных и современных учреждениях здравоохранения Самарской области", - отметил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин.

СамГМУ планомерно укрепляет свои позиции как методологический центр развития и трансформации образования в области медицины и смежных сфер. С 2022 года университет реализует проект «Базовые и опорные школы СамГМУ» совместно с министерством образования и науки Самарской области. В текущем учебном году в проекте участвует 48 учебных заведений из 6 регионов страны, включая Санкт-Петербург, Кировскую, Пензенскую, Ульяновскую, Самарскую области и Чувашию.

На статус «базовой школы СамГМУ» могут претендовать муниципальные общеобразовательные организации, государственные общеобразовательные организации, частные образовательные организации. На статус «опорной школы СамГМУ» могут рассчитывать общеобразовательные организации, уже имеющие статус «базовая школа СамГМУ». С полным списком школ можно ознакомиться по ссылке.

 

Фото:    минздрав СО

Теги: Медицина

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