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Сегодня, 26 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил медали «За особые успехи в учении» 27 лучшим выпускникам школ региона.

Среди награждаемых выпускники региональных школ, получившие 100 баллов по одному или двум предметам по ЕГЭ, имеющие высокие результаты в творчестве, спорте, учебе, активные участники социально-значимых проектов, победители и призеры всероссийской олимпиады школьников. На мероприятии также присутствовали родители награждаемых.

В этом году в Самарской области 180 стобалльных результатов: по русскому языку – 41, литературе – 28, математике профильного уровня – 1, физике – 28, химии – 33, истории – 6, обществознанию – 3, биологии – 3, информатике – 12, английскому языку – 25.

13 выпускников получили 100 баллов сразу по двум предметам.

«Мы вами очень гордимся и будем рады, если поступите в вузы в нашем регионе. Мы надеемся, даже если вы уедете учиться в другие города, всегда будете помнить про свою родную землю, возвращаться на каникулы к родителям и, может быть, захотите остаться здесь и строить свою взрослую жизнь», — сказал глава региона, открывая торжественную церемонию.

Губернатор подчеркнул важность поддержки талантливой молодежи и выразил уверенность в том, что именно такие люди станут движущей силой развития региона. Он поздравил молодых людей с успешным завершением учебного года, отметив их старания и труд, как пример для подражания для сверстников.

«Мы на вас очень рассчитываем — на то, что вы поступите именно в те вузы, в которые вы бы хотели поступить. Знаю, что, конечно — это лучшие самарские вузы, — сказал губернатор. — Самое главное, чтобы вам было в радость учиться, получать новые знания в университете, новую профессию, и, чтобы вы никогда не забывали: самые важные советы, самые добрые слова, самый правильный путь вы всегда получите дома, у родителей».

Руслан Тукшаитов, представляющий лицей № 57 города Тольятти, набрал 200 баллов по физике и информатике, и 99 баллов по профильной математике. Также в копилке молодого человека есть победы в Олимпиадах по математике и финансовой безопасности.

Как отметил сам Руслан, именно благодаря поддержке близких, ему удалось достичь таких результатов:

«Родители помогали, поддерживали во всех моих начинаниях, помогали находить материалы, по которым я готовился. Конечно же, огромный вклад внесли мои учителя, которые напрямую повлияли на метод мышления, на мои знания в различных предметах и другие мои наставники, и даже по спорту, они влияли на мою жизнь, и благодаря им всем, сегодня я нахожусь здесь», - сказал Руслан Тукшаитов.

Мама Руслана Лейла Хамидуллова была среди почетных гостей. Она выразила огромную гордость за сына и поделилась тем, какой прошли они путь:

«За всеми этими наградами ребят стоит огромный труд. Я разговаривала и с другими родителями, они все подтверждают, что это не сиюминутные победы, это многолетний труд, над учебниками, над задачами нестандартными, поэтому огромная радость и гордость за наших детей, за такую молодежь и будущее нашей страны», — поделилась Лейла Хамидуллова.

Мероприятие завершилось теплой личной беседой, где каждый из будущих абитуриентов и родителей смог задать вопрос губернатору про его опыт сдачи ЕГЭ, обучение в вузе, наставничество и жизненные ориентиры. Вячеслав Федорищев выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с молодыми специалистами и пообещал продолжать работу по созданию условий в регионе для их профессионального роста.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области