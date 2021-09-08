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Всероссийский проект «Билет в будущее» запустился для детей и родителей в Самарской области

8 сентября 2021 13:54
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Всероссийский проект «Билет в будущее» запустился сегодня для детей и родителей в Самарской области

Школьники Самары смогут найти профессиональное предназначение до конца 2021 года. Во всех регионах страны стартовал Всероссийский проект по профориентации школьников «Билет в будущее». Новые подходы в реализации проекта в 2021 году обсудили 7 сентября на пресс-конференции в международном мультимедийном центре МИА «Россия сегодня».

«Во всех 85 субъектах РФ реализуется этот проект. Более 150 000 мероприятий профессионального выбора у нас запланировано. Мы планируем эту цифру перевыполнить. Более 5000 педагогов-навигаторов пройдут профессиональное обучение. Онлайн диагностики пройдут более 3000 школьников. При этом уже сейчас мы понимаем, что регионы очень заинтересованы в расширении этого проекта и мы создадим для этого необходимые условия», - сказал управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов, директор исторического парка «Россия – моя история» Иван Есин на пресс-конференции.

По словам заместителя Губернатора - Председателя Правительства г. Севастополя Игоря Михеева, проект «Билет в будущее» будет востребован во всех регионах. «Я думаю, что каждый регион будет проходить профессиональное тестирование и пробы исходя из потребностей региона. Для Севастополя – это, конечно, сейчас востребованы такие профессии как IT, строительство, реставрация, архитектура», - сказал Михеев, отметив, что археологическое направление станет одним из востребованных для школьников в регионе. В частности, в этом направлении планируется проводить профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее», где наставниками для ребят станут специалисты, археологи, реставраторы ведущих организаций, в том числе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Проект формирует осознанность и готовность школьников к профессиональному самоопределению и дает возможность понять свой потенциал. На данный момент «Билет в будущее» включает в себя все самые актуальные и востребованные сферы: «Здоровая среда», «Комфортная среда», «Безопасная среда», «Умная среда», «Креативная среда», «Социальная среда», «Деловая среда» и «Индустриальная среда».

         Как отметил Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в режиме видеоконференции: «Билет в будущее» – это чрезвычайно важная составляющая всей работы, потому что ничего нет важнее выбора пути в жизни. Профориентация – один из ключевых элементов работы с молодежью».

Детей в этом уникальном проекте ожидает знакомство с  онлайн-платформой проекта bvbinfo.ru, где они смогут примерить на себя ту или иную профессию, опираясь на свои интересы и возможности, узнают о профессиях будущего, смогут принять участие в мультимедийных выставках-практикумах на базе парков «Россия – моя история». Участники проекта смогут посетить Всероссийский профориентационный Фестиваль профессий в Санкт-Петербурге. Это только малая часть мероприятий проекта «Билет в будущее». Каждый месяц для школьников будет насыщен интересными образовательными программами. 

Кроме школьников, в проекте принимают участие их родители. Специально для них на платформе bvbinfo.ru создан раздел «для родителей», где они смогут получить ответы на волнующие вопросы о профориентации своих детей, пройти тесты совместно с ребенком и оценить, насколько представления ребенка о себе совпадает с представлениями родителей о нем.

Участниками проекта, конечно, являются и педагоги. В рамках проекта «Билет в Будущее» они познакомятся с современными практиками профориентационной работы, диагностическими и рефлексивными инструментами.  Активное участие в проекте принимают работодатели, заинтересованные в молодых мотивированных сотрудниках.

Теги: школьники

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