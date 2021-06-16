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Впервые в Самарском университете им. Королева выпускники защищают дипломы в форме стартапов

16 июня 2021 12:16
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Впервые в Самарском университете им. Королева выпускники защищают дипломы в форме стартапов

На рассмотрение экспертов будут представлены 8 инновационных проектов, в т.ч. в сфере нанотехнологий, искусственного интеллекта, 3D-печати и других.

17 июня в 11.00 в Точке кипения (г. Самара, ул. Врубеля 29б, корпус 15) состоится первая в Самарском университете им. Королева защита выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов в форме стартап-проекта. На рассмотрение членов экспертной комиссии будут представлены 8 проектов, из них 6 - в сфере технологического предпринимательства в т.ч. в сфере нанотехнологий, искусственного интеллекта и 3D-печати.

ВКР - завершающий этап обучения в университете, на котором студент должен продемонстрировать аттестационной комиссии приобретенные за время обучения теоретические знания и способность применения их на практике. В традиционном виде это документ, который имеет регламентированную ГОСТом структуру, где описывается проведенная научная работа и ее результаты.

Стартап-проект в качестве ВКР имеет ряд важных отличий. Во-первых, вместо письменной научной работы выпускник представляет комиссии бизнес-проект, готовый к привлечению инвестиций. Во-вторых, на одном проекте могут одновременно защищаться несколько человек. Главное, чтобы их участие в проекте отражало знания и компетенции, полученные в процессе обучения. Например в инженерном проекте юристы могут отвечать за правовое сопровождение бизнеса и охрану интеллектуальной собственности, экономисты - за реализацию бизнес-стратегии, программисты - за внедрение систем искусственного интеллекта в продукт.

Теги: вуз выпускник диплом СамГУ стартап

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