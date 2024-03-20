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В сочинениях на ЕГЭ разрешили использовать примеры из аниме и компьютерных игр

20 марта 2024 17:55
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Больше всего вариантов у выпускников есть для примера-аргумента из историко-культурного опыта.

В сочинении на ЕГЭ по русскому языку в этом году можно будет приводить аргументы со ссылкой на аниме, мангу и сюжет компьютерных игр. Это следует из опубликованного на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Навигатора самостоятельной подготовки к экзамену, пишет "Парламентская газета".

Использовать подобные аргументы можно будет в 27-м задании экзамена по русскому языку, в котором требуется написать сочинение по прочитанному тексту. В частности, школьникам необходимо сформулировать одну из поставленных автором текста проблем, прокомментировать ее, включив пояснения к двум примерам-иллюстрациям из прочитанного текста, и обозначить позицию автора по этой проблеме. Помимо этого, им предстоит сформулировать и обосновать свое отношение к позиции автора.

В этом году в формулировку 27-го задания был внесен ряд изменений. Одно из них касается необходимости включения пояснения к двум примерам-иллюстрациям, о которых говорится выше. Кроме того, согласно изменениям в КИМы, в обосновании к позиции автора по проблеме исходного текста теперь нужно использовать пример-аргумент с опорой на жизненный, читательский или историко-культурный опыт.

В Навигаторе самостоятельной подготовки к экзамену к примерам из жизненного опыта относят, в частности, истории из жизни своей и близких, результаты наблюдений, традиционный опыт своего или другого народа, точку зрения авторитетного человека.

В качестве примера из читательского опыта школьники могут приводить мифы, фрагменты из Священных книг, произведения художественной литературы и их интерпретации, научно-популярную литературу, публицистические материалы и мемуарно-дневниковую литературу.

Больше всего вариантов у выпускников есть для примера-аргумента из историко-культурного опыта. Им может стать мнение известного деятеля, теле- и радиопередача, конкретное историческое событие и произведение искусства, научные факты и их осмысление. Использовать в качестве примера можно и положения законов, официальных документов, постановлений и иных нормативных актов, обязательных для исполнения.

Однако, помимо этого, школьники в своих примерах для сочинений теперь могут сослаться на фильмы или мультики, аниме, мангу, комиксы, графические романы, а также сюжеты компьютерных игр и их интерпретации.

 

Теги: Школа

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