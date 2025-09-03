В школах Самарской области продолжится проект «Мелодии вместо звонков»

147

Министерство просвещения Российской Федерации с сентября 2025 года продолжает масштабный проект «Мелодии вместо звонков», который охватит школы всей страны, в том числе и Самарской области, и разнообразит школьную атмосферу: вместо стандартных звонков будут звучать популярные мелодии и произведения современных российских авторов.

Так, в сентябре ребята услышат песни «Первоклашки» (слова Станислава Минакова, музыка Ольги Ольховой), «Солнечный свет» (слова и музыка Алены Максимовой), «Моя столица» (слова Станислава Минакова, Ивана Орехова, музыка Ивана Орехова), «Шаг вперед» (слова и музыка Наталии Осошник), «Азбука» (слова Александра Церпяты, Наталии Осошник, музыка Александра Церпяты).

Мелодии звонков в течение всего 2025/26 учебного года будут меняться ежемесячно. Они будут посвящены определенным праздничным событиям, которые смогут стать поводом для обсуждения на уроках и в рамках внеурочной деятельности.

Проект «Музыка вместо звонков» реализуется совместно с Центром всестороннего развития детей «Прогресс» и направлен на воспитание гармонично развитой личности, а также на приобщение школьников к богатству музыкальной культуры. Благодаря знакомству с яркими образцами современного музыкального искусства у ребят расширятся знания о культуре, истории и традициях российского народа. Кроме того, проект способствует эстетическому развитию и музыкальному воспитанию современных школьников.

«Проект открывает для учеников историю, культуру и традиции, которые формируют у детей чувство гордости за свою страну. Уверен, что такие инициативы помогут воспитать новое поколение, которое будет ценить и уважать наше великое музыкальное наследие», – ранее отмечал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Мелодии для звонков предоставят тематические партнеры, среди которых проект «Главные детские песни», победители Всероссийского фестиваля «Современная музыкальная карта России», известные исполнители и музыканты современной российской эстрады, победители Всероссийского конкурса инструментального и изобразительного творчества «Мелодии вместо звонков».

