Главные новости:
Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.
Спортсменов-любителей приглашают принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!»
6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени».
Сборная региона сыграет на турнире по следж-хоккею в рамках ВЭФ
С 5 по 6 сентября в областной столице пройдет VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя» – символ братства и духовного единства народов, исторической памяти и преемственности поколений.
В Струковскоу саду состоится торжественное открытие фестиваля «Самарское знамя»
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства.
Делегация Самарской области примет участие в VII федеральном форуме  «Производительность 360»
Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России и охватит все регионы страны.
Жителей губернии приглашают проверить уровень цифровой грамотности
Жители просили руководителя области помочь с решением вопроса ремонта подъездных путей и благоустройства данного населенного пункта.
Благоустройство поселка «Юбилейный»: губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
Прошло траурное мероприятие, посвящённое памяти погибших военнослужащих и граждан, отдавших свои жизни за Победу.
Сотрудники ИК-10 УФСИН СО организовали для осужденных воспитательное мероприятие в память о павших во Второй мировой войне
В школах Самарской области продолжится проект «Мелодии вместо звонков»

3 сентября 2025 15:10
147
Мелодии звонков в течение всего 2025/26 учебного года будут меняться ежемесячно. Они будут посвящены определенным праздничным событиям.

Министерство просвещения Российской Федерации с сентября 2025 года продолжает масштабный проект «Мелодии вместо звонков», который охватит школы всей страны, в том числе и Самарской области, и разнообразит школьную атмосферу: вместо стандартных звонков будут звучать популярные мелодии и произведения современных российских авторов.
Так, в сентябре ребята услышат песни «Первоклашки» (слова Станислава Минакова, музыка Ольги Ольховой), «Солнечный свет» (слова и музыка Алены Максимовой), «Моя столица» (слова Станислава Минакова, Ивана Орехова, музыка Ивана Орехова), «Шаг вперед» (слова и музыка  Наталии Осошник), «Азбука» (слова Александра Церпяты, Наталии Осошник, музыка Александра Церпяты).
Мелодии звонков в течение всего 2025/26 учебного года будут меняться ежемесячно. Они будут посвящены определенным праздничным событиям, которые смогут стать поводом для обсуждения на уроках и в рамках внеурочной деятельности.
Проект «Музыка вместо звонков» реализуется совместно с Центром всестороннего развития детей «Прогресс» и направлен на воспитание гармонично развитой личности, а также на приобщение школьников к богатству музыкальной культуры. Благодаря знакомству с яркими образцами современного музыкального искусства у ребят расширятся знания о культуре, истории и традициях российского народа. Кроме того, проект способствует эстетическому развитию и музыкальному воспитанию современных школьников.
«Проект открывает для учеников историю, культуру и традиции, которые формируют у детей чувство гордости за свою страну. Уверен, что такие инициативы помогут воспитать новое поколение, которое будет ценить и уважать наше великое музыкальное наследие», – ранее  отмечал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Мелодии для звонков предоставят тематические партнеры, среди которых проект «Главные детские песни», победители Всероссийского фестиваля «Современная музыкальная карта России», известные исполнители и музыканты современной российской эстрады, победители Всероссийского конкурса инструментального и изобразительного творчества «Мелодии вместо звонков».

 

Фото:  freepik.com

Теги: Школа

На первом этапе он вместе с учителями проведет анализ преподавания и материально-технической базы этих дисциплин. 
02 сентября 2025, 17:34
Участник программы «Школа героев» реализует проект по развитию преподавания ОБЗР и НВП в школах Самары
На первом этапе он вместе с учителями проведет анализ преподавания и материально-технической базы этих дисциплин.  Общество
446
Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.
02 сентября 2025, 16:20
В губернии стартует образовательный проект «Налоговый класс»
Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике... Образование
496
Объединившая более 500 специалистов сферы образования.
29 августа 2025, 15:11
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Объединившая более 500 специалистов сферы образования. Образование
865
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
123
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
200
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
244
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2025  10:26
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
246
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре
3 сентября 2025  10:07
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре сегодня
228
