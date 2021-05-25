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В СГЭУ прошел форум "Мир в новой реальности: вызовы и возможности"

25 мая 2021 19:54
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На нем обсудили новые экономические тренды и факторы развития регионов.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов принял участие в научно-инновационном форуме "Мир в новой реальности: вызовы и возможности". Мероприятие организовано Самарским государственным экономическим университетом и приурочено к его 90-летнему юбилею. 

В этом году международный форум, который проводится ежегодно с 2013 года и является уникальной площадкой для взаимодействия представителей научного и бизнес-сообществ, органов государственной власти и местного самоуправления, талантливой молодежи, объединяет более 2000 человек из 7 стран, 20 городов России. Задача события  – объединить на одной площадке представителей науки, бизнеса и власти, создать условия для общения без границ.

По словам Дмитрия Богданова, цифровизация, уникальность и креативность, логистика товаров, услуг и людей, молодежная мотивация, безопасность и комфортная среда ведения бизнеса станут определяющими факторами развития регионов и государства в целом. 

"Мы активно работаем по каждому из этих направлений, и сейчас нам важно вовлекать молодых ребят, студентов в новые проекты, в новый образ жизни. Эти люди через небольшой промежуток времени будут формировать нашу жизнь, нашу экономику и успехи как нашего региона, так и страны", - обратился Дмитрий Богданов к участникам мероприятия.

По словам ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной, в рамках форума планируется подписание соглашения о создании консорциума, направленного на развитие межрегиональной экосистемы молодежного предпринимательства. 

«Консорциум объединит потенциал ведущих университетов социально-экономического профиля, региональных институтов поддержки и развития предпринимательства и инновационной деятельности, общественные организации. Деятельность участников консорциума будет сосредоточена на развитии молодежного предпринимательства в рамках федерального проекта "Исследовательское лидерство" национального проекта "Наука и университеты" и развитие программы "Стартап как диплом". Планируется, что университеты, задействуют ресурсы и преимущества участников консорциума, совместно выстроят и запустят трек предпринимательства, успешно реализуют программу «Стартап как диплом», - рассказала Светлана Ашмарина.

Управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова рассказала о текущей экономической в ситуации в регионе. По словам главы реготделения ЦБ РФ, в Самарской области продолжается восстановление совокупного спроса. В значительной мере позитивные изменения наблюдаются именно в сфере услуг, после длительного периода ограничений и отсутствия возможности воспользоваться отдельными видами услуг. «Ярким подтверждением восстановления экономической активности в регионе является увеличение налоговых поступлений в бюджет Самарской области, прежде всего налога на прибыль организаций, который за 1 квартал 2021 года по сравнению с первым кварталом 2020 года вырос на 21%. Таким образом, собственные доходы бюджета выросли почти на 6%. Рост собственных доходов бюджета способствует сохранению инвестиционного вектора развития экономики региона, в том числе, посредством реализации крупных нацпроектов в сфере инфраструктурного строительства», - отметила Марина Мясникова. 

Кроме того, в ходе мероприятия участники подняли вопросы реализацию развития в регионе креативных кластеров, создание цифровых двойников, международное взаимодействие высших учебных заведений и многое другое.

 

Фото:   economy.samregion.ru

Теги: СГЭУ Форум

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