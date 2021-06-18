Председателем наблюдательного совета СГЭУ избран министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков

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В пятницу, 18 июня, Дмитрий Азаров принял участие в заседании наблюдательного совета Самарского экономического государственного университета. Почётными гостями заседания стали Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, представители министерств и ведомств.

В ходе мероприятия были утверждены Положение о наблюдательном совете, Регламент работы, отчет о результатах деятельности федерального государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В ходе встречи был избран Председатель наблюдательного совета СГЭУ. Им единогласно избран Антон Котяков, министр труда и социальной защиты Российской Федерации, являющийся выпускником вуза. В 2002 году министр окончил тогда еще Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Экономическая теория». В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию и получил учёную степень кандидата экономических наук.

«Я благодарен за оказанное мне доверие. Приложу максимум усилий для развития Самарского государственного экономического университета. Совместными усилиями и упорной работой нашего наблюдательного совета мы сформируем перспективную и амбициозную повестку развития университета», - сказал министр труда и социальной защиты РФ.

Дмитрий Азаров поблагодарил министра за формирование столь авторитетного наблюдательного совета экономического университета и подчеркнул важность открытия новых возможностей для развития.

«Антон Олегович, нет никаких сомнений, зная вашу целеустремленность, нацеленность на результат, что такой состав наблюдательного совета придаст мощнейший импульс развитию университета, - выразил уверенность Губернатор. - Университет сегодня является активным участником всех региональных программ по профилю своей деятельности: это и стратегическое планирование, которое мы осуществляем во всех муниципальных образованиях, и повышение производительности труда, и повышение качества образования, и разработка всех перспективных идей социально-экономического развития».

СГЭУ является участником научно-образовательного центра «Инженерия будущего», вносит свой вклад в общий результат – лучший в стране, – который НОЦ показал за прошлый год.

Губернатор отметил, что вуз принимает активное участие в научно-исследовательских работах и иных проектах, формирует социально значимую повестку для Самарской области и для субъектов Приволжского федерального округа.

«Со своей стороны мы продолжим оказывать всемерную поддержку университету, следуя тем векторам развития, которые будут определены набсоветом», - резюмировал Губернатор.

В состав наблюдательного совета также вошла генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

«Я очень благодарна ректору университета за приглашение войти в состав наблюдательного совета и готова поделиться с вузом проектами АСИ, которые можно реализовывать совместно со СГЭУ», - отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив.