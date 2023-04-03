В СамГМУ созданы все условия для профессионального развития и карьерного роста

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СамГМУ уверенно движется к своим стратегическим целям, во многом благодаря высококлассным специалистам и кадровому составу вуза.



Хотите создавать медицину будущего вместе с нами? Приходите на тематическое мероприятие, посвященное карьере в СамГМУ.

В университете созданы все условия для профессионального развития и карьерного роста. Здесь каждый найдет направление, в котором сможет себя реализовать.



На мероприятии вас ждёт насыщенная программа:



Выступление руководителей СамГМУ, которые расскажут о перспективах работы, познакомят с корпоративной культурой и возможностями развития карьеры по образовательному, медицинскому, инновационному, научному и административно-управленческому направлениям.



Выступление компаний-партнёров вуза: ИНВИТРО - Самара, Самаранефтехимпроект, ВСК - Приволжье.



Интерактивные площадки, где вы познакомитесь с новейшими инновационными разработками СамГМУ, которые сегодня поставляются по всей России и в 10 стран мира.



Мастер-классы, которые помогут вам сориентироваться в современном рынке труда, определиться с профессией, оставить наилучшее впечатление на собеседовании и строить эффективную карьеру. И даже обрести новые полезные медицинские навыки:



«Как составить беспроигрышное резюме»;

«Самопрезентация: как презентовать себя за 1 минуту»;

«Применение нейронаук для борьбы с нарушениями сна и как восстановить биоритмы человека в течении пары дней»;

«Фитнес в офисе: лучшие упражнения от «кабинетной» работы».

«Приемы оказания первой медицинской помощи».



Ждем вас 14 апреля в 10:00

г. Самара, пр-т. Карла Маркса 165Б, Административное здание Клиник СамГМУ.



Регистрация на мероприятие по ссылке.



Не упустите свой шанс! СамГМУ - один из лучших вузов страны, имеющий собственные клиники, развитую образовательную, научную и инновационную инфраструктуру.



Здесь создают медицину будущего, развивая высокие технологии и сохраняя традиции академического образования и науки. В СамГМУ сформировано уникальное сообщество из ученых, преподавателей, медиков и инноваторов: здесь трудятся как опытные профессионалы, так и молодые специалисты с современным видением мира.



СамГМУ — победитель программы “Приоритет 2030”. Это открывает новые возможности: в вузе реализуются крупные проекты и программы, разрабатываются инновационные технологии для внедрения в практическое здравоохранение, проводятся самые передовые исследования, сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото: пресс-служба СамГМУ