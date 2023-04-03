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В СамГМУ созданы все условия для профессионального развития и карьерного роста

3 апреля 2023 14:12
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Приходите на тематическое мероприятие, посвященное карьере в СамГМУ.

СамГМУ уверенно движется к своим стратегическим целям, во многом благодаря высококлассным специалистам и кадровому составу вуза.

Хотите создавать медицину будущего вместе с нами? Приходите на тематическое мероприятие, посвященное карьере в СамГМУ.

В университете созданы все условия для профессионального развития и карьерного роста. Здесь каждый найдет направление, в котором сможет себя реализовать.

На мероприятии вас ждёт насыщенная программа:

Выступление руководителей СамГМУ, которые расскажут о перспективах работы, познакомят с корпоративной культурой и возможностями развития карьеры по образовательному, медицинскому, инновационному, научному и административно-управленческому направлениям.

Выступление компаний-партнёров вуза: ИНВИТРО - Самара, Самаранефтехимпроект, ВСК - Приволжье.

Интерактивные площадки, где вы познакомитесь с новейшими инновационными разработками СамГМУ, которые сегодня поставляются по всей России и в 10 стран мира.

Мастер-классы, которые помогут вам сориентироваться в современном рынке труда, определиться с профессией, оставить наилучшее впечатление на собеседовании и строить эффективную карьеру. И даже обрести новые полезные медицинские навыки:

 «Как составить беспроигрышное резюме»;
 «Самопрезентация: как презентовать себя за 1 минуту»;
 «Применение нейронаук для борьбы с нарушениями сна и как восстановить биоритмы человека в течении пары дней»;
 «Фитнес в офисе: лучшие упражнения от «кабинетной» работы».
 «Приемы оказания первой медицинской помощи».

 Ждем вас 14 апреля в 10:00
 г. Самара, пр-т. Карла Маркса 165Б, Административное здание Клиник СамГМУ.

 Регистрация на мероприятие по ссылке.

 Не упустите свой шанс! СамГМУ - один из лучших вузов страны, имеющий собственные клиники, развитую образовательную, научную и инновационную инфраструктуру.

Здесь создают медицину будущего, развивая высокие технологии и сохраняя традиции академического образования и науки. В СамГМУ сформировано уникальное сообщество из ученых, преподавателей, медиков и инноваторов: здесь трудятся как опытные профессионалы, так и молодые специалисты с современным видением мира.

СамГМУ — победитель программы “Приоритет 2030”. Это открывает новые возможности: в вузе реализуются крупные проекты и программы, разрабатываются инновационные технологии для внедрения в практическое здравоохранение, проводятся самые передовые исследования, сообщает пресс-служба СамГМУ.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара

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