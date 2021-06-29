В Самарском университете начал работу симпозиум по наноспутникам с международным участием RusNanoSat-2021

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28 июня в Самарском университете им. Королёва начал работу четвёртый Российский симпозиум по наноспутникам с международным участием RusNanoSat-2021.

Участие в нем принимают представители Минобрнауки РФ, российских и зарубежных вузов, Институтов РАН, научных организаций Республики Беларусь, отраслевых институтов, инновационных предприятий и структур Роскосмоса.

Приветствуя всех собравшихся в Самаре, а также тех, кто присоединился к работе симпозиума в онлайн-режиме, Евгений Шахматов, научный руководитель Самарского университета им. Королёва, подчеркнул, что мероприятие, проходит в знаковое для всей страны время - год объявленный Президентом Российской Федерации годом науки и технологий, а также год 60-летия первого полета человека в космос.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва, обращаясь к участникам, подчеркнул, что симпозиум по наноспутникам особенно важен, учитывая масштаб задач, которые стоят перед нашей страной.

"В ближайшие годы Россия начнет строить собственную космическую станцию, впереди нас ждет программа по освоению Луны и планет Солнечной системы, создание межпланетного буксира и высоко эффективной мощной ядерной энергоустановки, - привел в пример лишь часть задач ректор. - Для реализации этих планов нужны новые инженерные решения и подготовленные кадры. ГК "Роскосмос" будет опираться на университеты, которые смогут генерировать идеи и заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров".

В Самарском университете им. Королёва на базе межвузовской кафедры космических исследований действует лаборатория по наноспутникам, и как отметил Владимир Богатырев, студенты, аспиранты и молодые ученые разрабатывают различные модификации аппаратов нанокласса, предлагая новые идеи и инженерные решения: "Такое практико ориентированное обучение позволяет готовить выпускников для предприятий Роскосмоса и других профильных структур. Кроме того, на базе университета создается Центр частной космонавтики, где можно проводить испытания и эксперименты для самого широкого спектра задач".

Виктор Сойфер, президент Самарского университета им. Королёва, приветствовал всех участников с использованием онлайн-связи. По его мнению, развитие направления аппаратов нанокласса сейчас как никогда перспективно, поскольку переход к наномасштабу влечет за собой решение новых фундаментальных и прикладных задач. Говоря о последних, Виктор Сойфер привел в пример целый спектр миссий с использованием систем дистанционного зондирования земли - от выявления чрезвычайных ситуаций до мониторинга состояния посевов.

Организатор симпозиума, Игорь Белоконов, профессор, руководитель межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королёва, отметил, что данная площадка собирает настоящих энтузиастов и профессионалов отрасли с целью развития аппаратов нанокласса. Он особо подчеркнул, что в этом году симпозиум проходит при поддержке департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки РФ и Поволжского отделения Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского.

Присутствующий на симпозиуме директор УП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси Сергей Золотой в свою очередь отметил, что правительства России и Беларуси уделяют большое внимание развитию данного направления. Ученые Самарского университета им. Королёва и Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси занимаются совместной разработкой способов изучения ионосферы Земли при помощи наноспутников.

В первый день работы симпозиума состоялся круглый стол на тему "Программы поддержки привлечения молодёжи в космонавтику и развитие наноспутников в России". Кроме того, в рамках симпозиума планируется заслушать доклады на двух пленарных заседаниях "Проекты и программы развития малой космонавтики" и "Космические исследования на базе наноспутников". Также будут представлены доклады на семи секционных заседаниях, посвященных следующим темам:

- Научные исследования и проекты наноспутников;

- Научная аппаратура для наноспутников;

- Проблемы динамики и управления движением наноспутников;

- Запуск и операционное сопровождение наноспутников;

- Проблемы проектирования наноспутников;

- Наземные испытания;

- Космическое образование.

Фото: пресс-служба Самарского университета