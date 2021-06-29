Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодня мост - это самый крупный инфраструктурный проект государственно-частного партнёрства в стране. 
Сегодня губернатор Дмитрий Азаров дал старт надвижке моста через Волгу
В работе конференции приняли участие делегаты из различных городов и районов Самарской области.
29 июня в Доме журналиста прошла XXII отчётно-выборная конференция СОО СЖР
Авария произошла в проливе Бали, пишет портал Detik.
СМИ: в Индонезии затонуло пассажирское судно, перевозившее более 50 человек
Пациентка перенесла его в легкой форме.
Анна Попова: случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" выявлен в России
Участие в нем принимают представители Минобрнауки РФ, российских и зарубежных вузов, Институтов РАН, научных организаций Республики Беларусь, отраслевых институтов, инновационных предприятий и структур Роскосмоса.
В Самарском университете начал работу симпозиум по наноспутникам с международным участием RusNanoSat-2021
Для того чтобы Россия исключила Чехию из списка недружественных стран, необходимы шаги именно со стороны Праги.
В Совете Федерации назвали условие исключения Чехии из списка недружественных стран
В составе команды выступит самарская спортсменка Дарья Межецкая.
Определен состав российской команды по дзюдо на Олимпийские игры в Токио
Состоялось заседание оперштаба СО.
Дмитрий Азаров поручил Армену Беняну сократить время доставки вакцин в прививочные пункты до нескольких часов
Наверх
Самара  +36 °C, Тольятти  +34 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.37
0.19
EUR 86.2
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском университете начал работу симпозиум по наноспутникам с международным участием RusNanoSat-2021

29 июня 2021 17:34
183
Участие в нем принимают представители Минобрнауки РФ, российских и зарубежных вузов, Институтов РАН, научных организаций Республики Беларусь, отраслевых институтов, инновационных предприятий и структур Роскосмоса.

28 июня в Самарском университете им. Королёва начал работу четвёртый Российский симпозиум по наноспутникам с международным участием RusNanoSat-2021.

Участие в нем принимают представители Минобрнауки РФ, российских и зарубежных вузов, Институтов РАН, научных организаций Республики Беларусь, отраслевых институтов, инновационных предприятий и структур Роскосмоса.

Приветствуя всех собравшихся в Самаре, а также тех, кто присоединился к работе симпозиума в онлайн-режиме, Евгений Шахматов, научный руководитель Самарского университета им. Королёва, подчеркнул, что мероприятие, проходит в знаковое для всей страны время - год объявленный Президентом Российской Федерации годом науки и технологий, а также год 60-летия первого полета человека в космос.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва, обращаясь к участникам, подчеркнул, что симпозиум по наноспутникам особенно важен, учитывая масштаб задач, которые стоят перед нашей страной.

"В ближайшие годы Россия начнет строить собственную космическую станцию, впереди нас ждет программа по освоению Луны и планет Солнечной системы, создание межпланетного буксира и высоко эффективной мощной ядерной энергоустановки, - привел в пример лишь часть задач ректор. - Для реализации этих планов нужны новые инженерные решения и подготовленные кадры. ГК "Роскосмос" будет опираться на университеты, которые смогут генерировать идеи и заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров".

В Самарском университете им. Королёва на базе межвузовской кафедры космических исследований действует лаборатория по наноспутникам, и как отметил Владимир Богатырев, студенты, аспиранты и молодые ученые разрабатывают различные модификации аппаратов нанокласса, предлагая новые идеи и инженерные решения: "Такое практико ориентированное обучение позволяет готовить выпускников для предприятий Роскосмоса и других профильных структур. Кроме того, на базе университета создается Центр частной космонавтики, где можно проводить испытания и эксперименты для самого широкого спектра задач".

Виктор Сойфер, президент Самарского университета им. Королёва, приветствовал всех участников с использованием онлайн-связи. По его мнению, развитие направления аппаратов нанокласса сейчас как никогда перспективно, поскольку переход к наномасштабу влечет за собой решение новых фундаментальных и прикладных задач. Говоря о последних, Виктор Сойфер привел в пример целый спектр миссий с использованием систем дистанционного зондирования земли - от выявления чрезвычайных ситуаций до мониторинга состояния посевов.

Организатор симпозиума, Игорь Белоконов, профессор, руководитель межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королёва, отметил, что данная площадка собирает настоящих энтузиастов и профессионалов отрасли с целью развития аппаратов нанокласса. Он особо подчеркнул, что в этом году симпозиум проходит при поддержке департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки РФ и Поволжского отделения Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского.

Присутствующий на симпозиуме директор УП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси Сергей Золотой в свою очередь отметил, что правительства России и Беларуси уделяют большое внимание развитию данного направления. Ученые Самарского университета им. Королёва и Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси занимаются совместной разработкой способов изучения ионосферы Земли при помощи наноспутников.

В первый день работы симпозиума состоялся круглый стол на тему "Программы поддержки привлечения молодёжи в космонавтику и развитие наноспутников в России". Кроме того, в рамках симпозиума планируется заслушать доклады на двух пленарных заседаниях "Проекты и программы развития малой космонавтики" и "Космические исследования на базе наноспутников". Также будут представлены доклады на семи секционных заседаниях, посвященных следующим темам:

- Научные исследования и проекты наноспутников;

- Научная аппаратура для наноспутников;

- Проблемы динамики и управления движением наноспутников;

- Запуск и операционное сопровождение наноспутников;

- Проблемы проектирования наноспутников;

- Наземные испытания;

- Космическое образование.

 

Фото:   пресс-служба Самарского университета

Теги: Самарский университет симпозиум

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Представители городской администрации, эксперты, ученые высказали предложения по актуализации блока документа «Пространство».
28 июня 2021, 14:12
В Самарском университете прошла стратегическая сессия «Пространственное развитие и создание комфортной городской среды»
Представители городской администрации, эксперты, ученые высказали предложения по актуализации блока документа «Пространство». Общество
457
Это позволит студентам сформировать уникальные профессиональные компетенции и презентовать их будущим работодателям и партнерам.
24 июня 2021, 14:22
Абитуриенты Самарского университета им. Королева смогут выбрать индивидуальную образовательную траекторию
Это позволит студентам сформировать уникальные профессиональные компетенции и презентовать их будущим работодателям и партнерам. Образование
607
Средняя зарплата молодых людей с дипломом Самарского университета им. Королёва в сфере IТ, окончивших вуз в 2015—2020 годах, составляет 90 тыс. рублей.
22 июня 2021, 16:21
Выпускники IT-специальностей Самарского университета в числе самых высокооплачиваемых в стране
Средняя зарплата молодых людей с дипломом Самарского университета им. Королёва в сфере IТ, окончивших вуз в 2015—2020 годах, составляет 90 тыс. рублей. Общество
556
В центре внимания
Дмитрий Азаров дал старт надвижке Волжского моста.
29 июня 2021  15:00
Строительство моста через Волгу в Самарской области идет ускоренными темпами
210
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
29 июня 2021  11:54
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
667
Павел Покровский:
29 июня 2021  10:33
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
207
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
398
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
716
Весь список