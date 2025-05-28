В Самарском политехе создали приспособление для диагностики стоматологических заболеваний

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Инженер научно-образовательного центра «Перспективные технологии» Самарского политеха Талгат Тукабайов и доцент кафедры стоматологии института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета Сергей Вырмаскин разработали новую конструкцию крепления датчика лазерной допплеровской фроуметрии (ЛДФ) в ротовой полости пациента. Устройство, с помощью которого определяются важные параметры кровотока, позволяет оценить состояние дёсен - определяющий показатель здоровья полости рта.

Принцип лазерной допплеровской фроуметрии положен в основу работы аппарата “Лазма МЦ1”. Он представляет собой небольшой ящик, основной элемент которого – лазер, соединённый оптоволоконным кабелем с датчиком цилиндрической формы диаметром 5 мм. Лазерные лучи просвечивают дёсна, отражённые от эритроцитов, они считываются датчиком, что позволяет определить количество микрососудов, красных кровяных телец и скорость их движения.

- Для получения точных результатов прибор нужно правильно расположить в полости рта, - говорит Талгат Тукабайов. - Сейчас нет заводских решений для этой проблемы, и каждый врач вынужден самостоятельно создавать держатель датчика. В качестве крепления может использоваться стоматологическая нить, которая приклеивается к зубу, лицевая дуга с жёсткой фиксацией положения головы, а также индивидуальная каппа и слепки.

По мнению разработчиков, эти способы приносят неудобства и дискомфорт пациенту. На изготовление самодельных креплений уходит много времени, что увеличивает длительность самой диагностической процедуры.

Для решения этой проблемы специалисты с помощью аддитивных технологий создали оригинальное приспособление. Эксперименты на гипсовых слепках позволили создать цифровую модель и спроектировать рабочий образец крепления, подходящего под большинство типов челюстей. Готовое изделие из PLA- пластика было напечатано на 3D-притере.

- Аддитивные технологии позволяют создавать нестандартные держатели с учётом анатомических особенностей конкретного пациента, - поясняет Талгат Тукабайов.

Специалисты уже провели клинические испытания. В планах, подать заявку на патент, получить сертификацию крепления и лицензию на продажу.

Фото: пресс-служба Самарского политеха