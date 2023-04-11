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В Самарском государственном социально-педагогическом университете прошли курсы повышения квалификации учителей химии

11 апреля 2023 14:08
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Научиться делать знакомый еще со школьной скамьи опыт с использованием современного оборудования решили 25 педагогов химии из различных районов Самарской области.

В Самарском государственном социально-педагогическом университете на базе педагогического технопарка прошли курсы повышения квалификации учителей, которые уже работают в центрах «Точка роста» и те, кому предстоит освоить новое оборудование.

«Для педагогов этот семинар ценен, прежде всего, общением. Потому что педагоги нуждаются в консультации преподавателей вуза в первую очередь по организации работы со школьниками и по использованию современного оборудования как на уроках, так и во внеурочное время, - отмечает кандидат педагогических наук, доцент, кафедры химии, географии и методики их преподавания СГСПУ Елена Нелюбина. – В работе педагога всегда должна быть динамика и как раз такие семинары этому способствуют. Наталкивают их на какие-то новые мысли, на новые идеи в работе».

Научиться делать знакомый еще со школьной скамьи опыт с использованием современного оборудования решили 25 педагогов химии из различных районов Самарской области. Выпускница самарского педагогического Надежда Васильева приехала в Альма-матер из Исаклинского района, где много лет преподает химию, а теперь биологию детям. Надежда Борисовна уже была на экскурсии в центрах «Точка роста», которые создаются в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, теперь решила освоить новое оборудование лично.

«Мы готовимся к принятию «Точки роста». Нам обещали поставить оборудование. Я нашла эти курсы. Записалась на биологию и на химию. Как я детям объясню, если я сама руками не пробовала, – рассказывает заведующая Маломикушкинским филиалом ГБОУ СОШ им.В.С.Чекмасова с. Большое Микушкино Исаклинского района Надежда Васильева. – Это интересно. Я уже сейчас думаю, на каких уроках я это смогу его применять».

«На наших курсах мы рассказываем учителям, как можно использовать современное оборудование на уроках, во время внеурочной деятельности», – поясняет кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии, географии и методики их преподавания СГСПУ Лилия Сафина.

Обучение осуществляется по образовательным чекам и для учителей абсолютно бесплатно.

«Мы рады встречать в стенах нашего вуза коллег, делиться с ними опытом, помогать методически. Ведь у нас общие задачи. Убеждена, что только в союзе науки и практики – залог качества образования и наших школьников, и наших студентов, – отмечает и.о. ректора СГСПУ Светлана Бакулина. – По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова открыто 54 мини-технопарка в сельских школах и малых городах. В рамках национального проекта «Образование» обновляется материально-техническая база школ, создаются центры «Точка роста». Крайне важно, чтобы учителя эффективно использовали современное оборудование в образовательном процессе».

«Спасибо большое, очень интересный курс, именно практической направленности, что очень важно, и объяснили и применили на практике полученные знания. Отдельно выражаю благодарность за документацию для лаборатории» - делится впечатлениями учитель химии школы с. Георгиевка Анна Болкунова.

Информация о курсах повышения квалификации для учителей, которые проводятся на базе Самарского государственного социально-педагогического университета размещается в телеграм-канале и официальной группе вуза в социальной сети ВКонтакте.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара Школа

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