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В Самарской области свыше 153 тысяч учеников проверили знания о правилах поведения на дороге

29 октября 2024 09:44
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В Самарской области свыше 153 тысяч учеников проверили знания о правилах поведения на дороге

С 24 сентября по 27 октября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» прошла Всероссийская онлайн-олимпиада по безопасности дорожного движения, в которой приняли участие 153,5 тысяч школьников с 1 по 9 класс.

Олимпиада набирает популярность среди школьников Самарской области. В 2023 году за аналогичный период в ней приняло участие 146 тысяч учеников, в текущем году уже на 7,5 тысяч больше. Онлайн-олимпиада призвана напомнить школьникам о правилах поведения на дороге. Содержание задач регулярно обновляется, чтобы участники предыдущих лет могли вновь с интересом присоединиться к олимпиаде, закрепить полученные знания и узнать новое. Для каждой возрастной группы составляется свой набор заданий. Среди них есть тестовые вопросы, с одним правильным вариантом ответа. В других по картинке нужно проложить безопасный и верный путь через проезжую часть, а также определить, кто может совершать движение дороге.

Накануне осенних школьных каникул поучаствовать в проверке знаний по безопасности дорожного движения в лицей №124 г. Самары приехали и активисты партийного проекта «Безопасные дороги».

«С каждым годом интенсивность движения на дорогах растет, количество его участников тоже. Необходимо уделять особое внимание воспитанию и образованию детей с точки зрения их безопасности и осознанного поведения», - говорит директор МБОУ Лицей №124 Татьяна Железникова.

«Очень важно научить детей ориентироваться на дороге, чтобы избежать трагичных случаев. У олимпиады цель не выявить победителей, а проверить знания школьников, привлечь внимание к правилам дорожного движения», - говорит региональный координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Самарской области Алексей Степанов.

Активисты проекта вместе с сотрудниками Госавтоинспекции, принимавших участие в мероприятии,  особое внимание обратили на необходимость использования световозвращающих элементов на верхней одежде в условиях пасмурной погоды и в темное время суток, продемонстрировав, как правильно их использовать. После окончания олимпиады все ребята получили в подарок световозвращающие фликеры.

«С помощью подобных мероприятий ребята закрепляют знания, умения и навыки по правилам дорожного движения. Олимпиада является одним из инструментов по профилактике детского травматизма, предупреждению дорожно-транспортных аварий с участием несовершеннолетних. Когда мы приходим к детям на мероприятия, убеждаемся, что ученики улучшают свои знания. Они показывают более высокие результаты в конкурсах, играх и акциях», - отмечает заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Ольга Блохина.

Стоит отметить, что при формировании перечня объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» школьные маршруты — всегда в приоритете. В 2024 году в Самарской области в рамках дорожного нацпроекта отремонтировано более 207 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям, в том числе 22 участка протяженностью 33,4 км в Самаре и 2 участка в Тольятти протяженностью 3,2 км. Работы на большинстве объектов были завершены к 1 сентября.

Теги: Единая Россия

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